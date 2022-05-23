22.8 مليون دولار أرباح صافية لصندوق الإمارات ريت في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيكويتاتيفا» (دبي)، مديرة صندوق الإمارات ريت، نتائج صندوق الإمارات ريت في الربع الأول من العام 2022، حيث حافظ الصندوق على زخم النمو القوي المسجل في العام الماضي مع ارتفاع الطلب على العقارات التجارية محلياً مدعوماً بالنمو القوي لاقتصاد الإمارات. وارتفعت الأرباح التشغيلية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.2% على أساس فصلي إلى 9.8 ملايين دولار.

وجاء الأداء التشغيلي القوي لصندوق الإمارات ريت خلال الربع الأول مدعوماً بارتفاع في إجمالي الدخل العقاري إلى 17.2 مليون دولار، بزيادة بنسبة 4.8% عن الربع السابق، وذلك مع ارتفاع معدلات الإشغال بإضافة 9.6 نقاط مئوية إلى 81.4% كما في 31 مارس 2022. وارتفع صافي الدخل العقاري بنسبة 4.4% على أساس فصلي إلى 14.1 مليون دولار، حيث واصل الصندوق تركيزه على نمو الدخل الأساسي وخفض التكاليف.

ووصلت الأرباح الصافية عن الفترة إلى 22.8 مليون دولار بارتفاع بنسبة 65.2% مقارنة بالربع الأخير من العام 2021، مدعومة بأرباح تقييم غير محققة وانخفاض تكلفة التمويل ومخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفعت قيمة محفظة الصندوق العقارية بنسبة 2.9% على أساس فصلي إلى 758 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022، ووصل صافي قيمة أصول الصندوق مع نهاية الربع الأول من العام 2022 إلى 313.5 مليون دولار، ما يمثل حصة 1.03 دولار للسهم الواحد، بزيادة 8.2% مقارنة بالربع السابق.

وقال ثيري ليليو الرئيس التنفيذي لإيكويتاتيفا: «حافظنا على سجل أداء قوي في الربع الأول من العام الجاري، بدعم من الأداء الإيجابي في العام 2021، ويرجع الفضل في ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي لدولة الإمارات بما عزز الطلب على العقارات التجارية، وإلى تركيز فريق إدارة الأصول على تحسين أداء الأصول. وتعتبر محفظتنا العقارية المتنوعة من الأصول العقارية التجارية والتعليمية عالية المستوى في دولة الإمارات في موقع نموذجي يؤهلها للاستفادة من النمو القوي في طلب المستأجرين.

وليس أدل على ذلك من الارتفاع القوي في معدلات الإشغال على مستوى محفظتنا العقارية، التي وصلت إلى 81.4% مع نهاية الربع الأول. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 14.2% على أساس فصلي إلى 9.8 ملايين دولار. وسجلنا بالإضافة إلى ذلك أرباحاً غير محققة بقيمة 19.9 مليون دولار خلال الربع الأول، مع ارتفاع الثقة في سوق العقارات بدولة الإمارات، ومع تحسن أداء المحفظة بما رفع تقييم أصول الصندوق وفقاً لتقديرات شركة التقييم المستقلة. ونحن ما زلنا نميل إلى التفاؤل الحذر فيما يتعلق بأداء الصندوق التشغيلي للأشهر المتبقية من العام الجاري».

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