تعاون بين «حرة عجمان» و«زاجل» لتوفير خدمات شحن تنافسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منطقة عجمان الحرة عن إبرام مذكرة تفاهم مع «زاجل»، الشركة المتخصصة في مجال اللوجستيات والنقل. وقع الاتفاقية كل من المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة؛ ويوسف الخاجه، الرئيس التنفيذي لـ «زاجل».

وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات أكثر تنافسية لشركاء أعمال المنطقة الحرة، تشمل شحن وتسليم الطرود محلياً وحول العالم. ويتيح هذا التعاون الثنائي لشركاء الأعمال ومتعاملي منطقة عجمان الحرة إمكانية الاستفادة من محفظة الخدمات المتنوعة التي توفرها «زاجل» على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك خدمات وحلول التوصيل والتجارة الإلكترونية؛ وخدمات الاستيراد والتصدير الدولي؛ وخدمات الشحن براً وبحراً وجواً.

وأكد المهندس علي السويدي، أن مذكرة التفاهم تمثل دفعةً قويةً للخدمات ذات القيمة المضافة والتسهيلات المتاحة لشركاء الأعمال، وتشكل إطاراً للشراكة النوعية مع «زاجل».

وأضاف: «يسرنا إبرام مذكرة تفاهم مع «زاجل»، وتسهيل حصول المستثمرين وأعضاء مجتمع الأعمال المحلي على باقة متنوعة من خدمات الشحن وتوصيل الطرود، على نطاقٍ محلي وعالمي وبأسعار تنافسية وبأعلى معايير الكفاءة.

وسنمضي قدماً في تعزيز تعاوننا مع الشركاء ضمن القطاعين الحكومي والخاص، لإرساء دعائم منظومةٍ متكاملة في توفير الخدمات والتسهيلات الداعمة للاستثمار، ورفع تنافسية بيئة الأعمال المحلية وقدرتها على استقطاب الشركات الأجنبية، وزيادة زخم الأنشطة التجارية والاستثمارية باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة».

من جهته، قال يوسف الخاجه: انسجاماً مع رؤيتنا في تقديم حلول مرنة وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف فئات المتعاملين، وتماشياً مع النمو المتسارع في قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل السريع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من «زاجل» و«منطقة عجمان الحرة» لتوفير منصة للخدمات اللوجستية والتوصيل السريع ضمن سلسلة خدمات القيمة المضافة التي توفرها المنطقة الحرة لشركاء الأعمال ومتعامليها، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات توصيل الميل الأخير. كما تأتي هذه الشراكة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لكلتا الجهتين في تقديم خيارات متنوعة بمستويات عالمية لتعزيز تجربة المتعاملين.

وتجسد اتفاقية التعاون رؤية المنطقة الحرة لتوسيع نطاق تعاونها مع الشركاء، بما في ذلك مزوّدو الخدمات، والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، والارتقاء بجودة خدماتها وحلولها ذات القيمة المضافة. كما تعكس الاتفاقية حرص منطقة عجمان الحرة على توفير السبل الضامنة لتسهيل رحلة المستثمر، ونمو المشروعات التجارية لشركاء الأعمال.

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