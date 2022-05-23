معرض الفنادق يستضيف مسابقات طهي آخر مايو

المصدر: دبي - البيان

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يشهد معرض الفنادق في دبي لهذه السنة منافسة حاسمة بين بعض من كبار الطهاة في الإمارات ضمن فعاليات طاولة الشيف الذي يقدمه ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الرائد للمأكولات والمنتجات الغذائية الطازجة، حيث سيتنافس تسعة فرق من أبرز الطهاة في عرض تجربة طهي حية، للسعي بالفوز بلقب «فريق الطهي الفندقي لهذا العام».

ويقام المعرض خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي وسيستقطب الآلاف من الزوار المختصين في هذا المجال من جميع اتجاهات صناعة الضيافة للمشاركة في هذا البرنامج الحافل بما في ذلك فعاليات التواصل وورش العمل.

وسوف تضع تجربة الطهي، الطهاة في مواجهة بعضهم البعض أثناء إعدادهم وجبة طعام مكونة من خمسة أطباق في منافسة يومية لتذوق أفضل الوجبات وعلى مدار ثلاثة أيام. حيث سيتوجه خلال هذه المنافسة رئيس طهاة كل فريق إلى ماركت الواجهة البحرية قرب موعد مسابقة الاختيار للحصول على جميع المكونات المطلوبة لتحضير أطباقهم .

وذلك تحت إشراف الشيف كريستوس ليمبيريس، الشيف التنفيذي المقيم في الماركت حيث سيتاح لهم إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المنتجات المحلية الطازجة، بدءاً من سمك الدنيس المحلي وسمك السلمون ولحم البقر وكبد الضأن وصولاً إلى مجموعة من المكونات الأخرى الفريدة مثل لحم الإبل ولسان الضأن والبيض المحلي ومزيج غني من الأسماك والمأكولات البحرية المحلية والمستوردة بالإضافة إلى الأعشاب والتوابل وغيرها الكثير تحت سقفٍ واحد.

وسيشارك في هذه المنافسة تسعة فرق من الفنادق من جميع أنحاء الدولة، والتي تُعتبر واحدة من أكثر وجهات الطهي تنوعاً في المنطقة بحضور بعض من أفضل الطهاة في العالم، الذين سيتنافسون وجهاً لوجه في حدث أصبح واحداً من أبرز فعاليات المعرض التجاري السنوي. حيث سيستمتع ضيوف طاولة الشيف المدعوون لهذه التجربة بوليمة فاخرة ورائعة مكونة من خمسة أطباق.

ويتم تنظيم وإدارة هذا الحدث من قبل نقابة الإمارات للطهي بالشراكة مع ماركت الواجهة البحرية الراعي الرسمي لطاولة الشيف في معرض الفنادق في دبي، ومزود للمنتجات والمكونات الطازجة للمعرض للعام الثاني على التوالي.

وقال محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية: بصفتنا مزوداً للمنتجات الطازجة ومورداً رائداً للأغذية للفنادق والمطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسرنا أن نكون جزءاً من لجنة التحكيم في معرض الفنادق في دبي، والمزود الحصري لجميع مكونات مسابقة طاولة الشيف.

وتشمل الفرق المشاركة بهذه المسابقات كُلاً من فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري بقيادة محمد شابتشول، وفندق سيزار بالاس في دبي بقيادة أريفوكاراسان رافيكومار وفندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة بقيادة سونيرا بيريرا.

اما إيلين أوكونيل نائب الرئيس للتصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس فقالت: «لقد أصبح هذا حقاً سمة رئيسية من سمات المعرض، إذ تمثل المأكولات والمشروبات واحدة من أكثر الفعاليات شعبيةً والتي يحب الضيوف المشاركة فيها، إن هذه التجربة التفاعلية حقاً تجذب الزوار سواء كانوا من المهتمين بالمأكولات والمشروبات أم لا».

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