«موديز» ترفع تصنيفات «الإمارات دبي الوطني» الائتمانية

المصدر: دبي - البيان

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رفعت «موديز» التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لبنك الإمارات دبي الوطني إلى A2 من A3، والتصنيفات الائتمانية قصيرة الأجل إلى P-1 من P-2. كما أبقت الوكالة، على التصنيفات الائتمانية للمجموعة عند «نظرة مستقبلية مستقرة».

ويأتي التصنيف الإيجابي مدفوعاً بقرار «موديز» لخدمات المستثمرين برفع مستوى تقييم الائتمان الأساسي لدى بنك الإمارات دبي الوطني، ما يعكس مرونة المجموعة وقدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة، وربحيتها العالية، فضلاً عن تحسن مزيج القروض المتنوعة لديها.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: من دواعي سرورنا أن يحظى البنك بالتقدير من قبل وكالة «موديز» من خلال رفع تصنيفاته الائتمانية إلى درجات متقدمة، وذلك بناءً على قوة ميزانيته العمومية والمرونة التي يتمتع بها في التكيف مع الظروف المتغيرة وتحسن ربحيته. كما يفخر «الإمارات دبي الوطني» بتسخير هذه القدرات القوية لديه لدعم خطط الخمسين الاقتصادية لدولة الإمارات والهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني للدولة وتطوير بيئة الأعمال المحلية وتعزيز مكانة الشركات الإماراتية على النطاق العالمي.

وتتوقع «موديز» أن يكون لأسعار الفائدة المتزايدة أثر إيجابي ملموس على نمو ربحية بنك الإمارات دبي الوطني. ويعكس الرفع في التصنيفات قوة رأس المال والتمويل والسيولة في المجموعة.

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