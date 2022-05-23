إكسبو الشارقة يستعرض خطط تعزيز قطاع المعارض في المنطقة الشرقية

المصدر: الشارقة- البيان

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استعرض مركز إكسبو الشارقة، خططه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز زخم قطاع المعارض في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، من خلال سعيه إلى تنظيم سلسلة من المعارض والفعاليات النوعية المتخصصة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تنشيط الحركة الاستثمارية والتنموية في المنطقة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبية متطلبات سكان المنطقة وزوارها، حيث سيشهد مركز إكسبو خورفكان للمرة الأولى تنظيم معرض «جواهر الإمارات» وذلك في ديسمبر 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مركز إكسبو خورفكان، وذلك ضمن الزيارة التفقدية التي أجراها سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وشهد الاجتماع الذي حضره خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، وعدد من موظفي المركز، مناقشة الإجراءات التطويرية التي من شأنها الارتقاء بأداء القطاع في المنطقة الشرقية، إلى جانب استعراض أهم الإنجازات التي حققها مركز إكسبو خورفكان وخطط عمله للفترة القادمة وأبرز المعارض التي يعتزم تنظيمها خلال 2023.

وأكد سيف المدفع أن مركز إكسبو الشارقة، يعمل وفق استراتيجية عمل واضحة تتضمن خططاً لتعزيز قطاع صناعة المعارض في المنطقة الشرقية بما يتلاءم مع مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقة مع الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية وتنويع اقتصاد إمارة الشارقة، ولا سيما أن قطاع المعارض يعتبر واحداً من أكثر القطاعات مساهمة في تعزيز توجهات الدولة نحو سياسة التنويع الاقتصادي.

وأكد أهمية الاجتماع في استشراف مستقبل المعارض في المنطقة الشرقية والعمل على اعتماد المبادرات والخطوات المبتكرة التي تعزز من قدرة إكسبو خورفكان على استقطاب معارض متخصصة قادرة على مواكبة المشاريع التطويرية الحديثة التي أطلقت مؤخراً في المنطقة وتحقيق مساهمة إيجابية في دعم البيئة الاقتصادية في المنطقة الشرقية ومدينة خورفكان، ولا سيما في ظل الخبرات المتراكمة التي امتلكها مركز إكسبو خورفكان على مدار السنوات الـ10 الماضية وما يحققه من إنجازات ونجاحات متواصلة.

من جانبه أشار خليل المنصوري إلى أن الاجتماع بما تضمنه من مخرجات تطويرية وخطط عمل استراتيجية يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز قطاع المعارض في المنطقة الشرقية، من خلال استضافة معارض متخصصة قادرة على تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة والمساهمة بقوة في دعم قطاعات التجارة والسياحة الداخلية، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في المنطقة الشرقية.

مشيداً بالدعم المتواصل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومجلس إدارة إكسبو الشارقة، مؤكداً التزام مركز إكسبو خورفكان بتقديم أرقى الخدمات، وتفعيل المشاركات وجذب عارضين جدد، وزيادة الحوافز التي تقدم للعارضين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعارض بهدف تعزيز مكانة المركز كبوابة لأهم المعارض في المنطقة الشرقية.

وفي ختام الاجتماع، تفقد المدفع مبنى مركز إكسبو خورفكان، واطلع على جانب من خطط التطوير في بعض أقسام ومرافق المركز، واستمع إلى شرح من موظفي المركز حول أهم الإجراءات والعمليات المتبعة في تنظيم المعارض.

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