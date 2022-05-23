«إتش إس بي سي» يطلق ميزة التداول بالأسهم وصناديق الاستثمار عبر الهاتف المتحرك

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح بإمكان عملاء إتش إس بي سي في الإمارات الآن شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية وصناديق الاستثمار القابلة للتداول في أسواق البورصة، باستخدام هواتفهم المتحركة، وذلك مع قيام البنك بإطلاق خدمة متطورة للتداول بالأسهم والأوراق المالية عبر الهاتف المتحرك.

وتتميز خدمة التداول بالأسهم والأوراق المالية عبر الهاتف المتحرك (Mobile Equities)، المتاحة حصرياً من خلال تطبيق خدمات HSBC المصرفية عبر الهاتف المتحرك، بأنها توفر إمكانية التداول المباشر والفعلي بالأسهم وصناديق الاستثمار القابلة للتداول المدرجة في أسوق الأوراق المالية الدولية الأكثر نشاطاً في العالم – مثل بورصة نيويورك، وناسداك، وبورصة لندن، وبورصة هونغ كونغ – مما يتيح للعملاء القدرة على التداول بشكل آمن وبكل سهولة في أي وقت وفي أي مكان يريدون.

وتعتبر الإمارات السوق الأول بالنسبة للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا التي تتوفر فيها هذه الخدمة عبر الهاتف المتحرك، وذلك بعد قيام البنك بإطلاق خدمة الحساب المالي العالمي الحائز جوائز التميز في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، والذي يتيح للعملاء إمكانية إرسال الأموال على مدار الساعة بشكل مباشر وفعلي إلى أي حساب لدى HSBC في 20 بلداً ومنطقة حول العالم بـ 21 عملة مختلفة وبأسعار صرف متميزة ومنافسة.

قال نونو ماتيوس، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروة والخدمات المصرفية الشخصية، الذي كان متواجداً في برج HSBC، المقر الرئيسي للبنك في الإمارات، لإطلاق هذه الخدمة عبر الهاتف المتحرك في السوق: تتيح خدمة التداول بالأوراق المالية والأسهم عبر الهاتف المتحرك للعملاء إمكانية الوصول إلى حوالي 60 في المائة من رؤوس الأموال المتاحة في سوق الأوراق المالية العالمية، مما يتيح لهم القدرة على متابعة الأصول وتداولها على مستوى المحافظ الاستثمارية وعلى مستوى الأوراق المالية الفردية بتكاليف منافسة للمعاملات وبدون رسوم شهرية مقابل الحصول على هذه الخدمة.

وقال دانيال روبنسون، رئيس قسم إدارة الثروة والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC الإمارات: حوالي 90٪ من عملائنا الذين يستخدمون تطبيقنا على الهاتف المتحرك في دولة الإمارات كشفوا عن أنهم استخدموا مزايا لوحة التحكم بالثروة عبر الهاتف المتحرك التي أطلقناها في ديسمبر 2021 لمنحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستثمارية أو عرض توقعاتنا الاستقرائية للسوق.

ونحن نعمل على مضاعفة استثماراتنا الرقمية في الإمارات وملتزمون كذلك بإضافة المزيد من المزايا والخصائص لضمان نجاح حلولنا الرقمية في تلبية التوقعات العالية لعملائنا.

وشهد HSBC نمواً كبيراً في حجم المشاركة والتفاعل الرقمي، حيث تم إنجاز أكثر من 99٪ من مجمل معاملات مدفوعات التجزئة والتحويلات المالية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك في عام 2021. وهناك أكثر من نصف العملاء لدينا يدخلون إلى تطبيق الهاتف المتحرك لدينا بشكل شهري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز