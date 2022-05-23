«بيت.كوم»: 94 % من شركات المنطقة توظّف القادرين على العمل ضمن فريق

المصدر: دبي - البيان

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كشف استبيان جديد أجراه «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط بعنوان «العمل الجماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن 94 % من شركات المنطقة توظّف القادرين على العمل ضمن فريق.

وأظهر الاستبيان أن أكثر من نصف المهنيين في المنطقة (54%) يفضلون الوظائف التي تتطلب العمل ضمن فريق، بينما قال 13% فقط إنهم يفضلون العمل بشكل مستقل. من ناحية أخرى، قال 33% بأنه ليس لديهم أي تفضيل.

كما أظهرت نتائج الاستبيان أهمية العمل الجماعي في تحسين أداء الموظفين والشركات على حد سواء، نظراً لدوره في تعزيز إنتاجية الأفراد عبر التعاون مع بعضهم البعض، حيث قال 91% من المجيبين إن العمل الجماعي يؤدي إلى تعزيز الإبداع والابتكار في العمل.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يعتبر التعاون والعمل الجماعي من العوامل المهمة التي تساهم في تحفيز الموظفين وتحقيق أهداف الشركات. ويقدم هذا الاستبيان الجديد نظرة عامة على العمل الجماعي وتأثيره الإيجابي على جوانب متنوعة من العمل، كما يسلط الضوء على الأدوات التي تساهم في تحسين سير العمل وتعزيز التعاون بين أفراد الفريق.

كما رصد الاستبيان مستوى التعاون بين فرق العمل خلال جائحة كوفيد-19، حيث كشف عن العوامل التي ساهمت في تعزيز العمل الجماعي أثناء العمل عن بُعد.

وتستخدم الشركات العاملة في المنطقة مجموعة متنوعة من الأدوات لتسهيل العمل عن بُعد، من ضمنها أدوات التعاون بين الفريق (23%)، وتطبيقات مؤتمرات الفيديو (14%)، وخدمات تخزين البيانات الإلكترونية (9%)، وبرامج إدارة المشاريع (6%). وقد أشارت 47% من الشركات إلى استخدامها لجميع الأدوات المذكورة أعلاه.

ومن المثير للاهتمام أن 67% من المجيبين يعتقدون بأن العمل عن بُعد يؤثر بشكل إيجابي على مستوى التعاون بين أفراد الفريق في شركاتهم، بينما يرى 9% منهم فقط بأنه يؤثر سلباً، في حين يعتقد 15% بأن العمل عن بُعد ليس له أي تأثير على تعاون الفريق.

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