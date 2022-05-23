بيع 50% من شقق مشروع «زازين وان» في قرية الجميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جيه إل إل»، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في خدمات الاستشارات العقارية وإدارة الاستثمارات ومشاريع التطوير، عن بيع 50% من الشقق في زازين وان، وهو مشروع سكني جديد يقع في قلب مثلث قرية الجميرا بدبي.

ويعد مشروع «زازين وان» هو أول مشروع سكني من تطوير زازين للعقارات، شركة التطوير العقاري الإماراتية المحلية التي تمتلك أكثر من 50 عاماً من الخبرة الإدارية في الهند والإمارات. ولقد بدأت أعمال البناء في يناير 2020، وتم إنجاز المشروع رسمياً في يناير 2022. وقد عينت «جيه إل إل» وكيلاً حصرياً لتولي أعمال البيع على الخارطة في المشروع منذ أكتوبر 2020، واستمرت في الترويج للمشروع بمجرد إنجازه بالكامل.

وقال مادهاف دار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة زازين للعقارات: نتطلع في زازين للعقارات إلى بناء شراكات مثمرة مع مؤسسات مثل «جيه إل إل»، التي تتمتع بسمعة دولية، والعمل معاً على تعزيز مناخ الطموح والنمو والتميز.

وهناك العديد من المبادئ والقيم المشتركة التي تجمعنا مع «جيه إل إل»، بدءاً من تركيزنا على الاستدامة وصولاً إلى خدمة العملاء وتجربة العلامة التجارية الشاملة. وهدفنا الوحيد في زازين للعقارات هو مساعدة الناس في دبي على العيش بشكل أفضل، ولا شك أن العمل مع خبراء فريق المبيعات لدى «جيه إل إل» يجعل هذه المهمة أكثر سهولة ومتعة.

ويتميز مشروع «زازين وان» بتصميم عصري يتضمن العديد من المرافق الفريدة لتلبية احتياجات الشريحة المتوسطة من السوق، كما يتميز أيضاً بموقعه المثالي في قلب دبي الجديدة، قبالة شارع الخيل مباشرة، ويبعد مسافة 15 دقيقة فقط عن العديد من معالم الجذب الرئيسية في المدينة، بما في ذلك مول الإمارات ودبي مارينا.

وتشمل المرافق التي يوفرها المشروع مسبحاً يمكن التحكم في درجة حرارته، وصالة ألعاب رياضية داخلية وخارجية مجهزة بالكامل، ومضماراً للركض بطول 350 متراً، وحديقة للسكان، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة جلوس، ومنطقة للشواء على سطح المبنى، وصالة خاصة للسكان، ومنطقة خاصة للدراسة مزودة بخدمة الإنترنت اللاسلكي «الواي فاي»، إلى جانب العديد من وسائل الراحة الأخرى.

والمبنى حاصل على اعتماد نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «ليد» للمباني الخضراء من قبل «مؤسسة تراخيص»، وهو مزود بألواح للطاقة الشمسية تساعد على تقليل استهلاك المبنى من الطاقة بنسبة تصل إلى 25%.

من جانبه، علّق ويل ماكنتوش، المدير الأول ومدير قطاع الصفقات السكنية والاستثمارية في «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

يسعدنا إدارة مبيعات الوحدات السكنية في عقار فريد مثل «زازين وان»، لما يوفر من وسائل الراحة المعاصرة، التي عادة ما توجد في المجتمعات الكبيرة، لكنها مدمجة هذه المرة في مبنى واحد فقط. وأغلب المشترين حتى الآن من المستخدمين النهائيين من 20 جنسية مختلفة، وقد انتقلوا بالفعل للعيش في المبنى. ونحن نتطلع إلى مزيد من النجاح خلال الأشهر المقبلة.

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