«إيمان للتطوير»تطلق مشروع «أوكسفورد تيرايسيز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيمان للتطوير»، أحد المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة ومقرها دبي، عن إطلاق أحدث مشروع لها «أوكسفورد تيرايسيز» في قرية جميرا الدائرية بدبي. ويعد مشروع «أوكسفورد تيرايسيز»، البالغة قيمته 72 مليون درهم، الإضافة السادسة إلى محفظة الشركة من المشاريع التطويرية السكنية، علماً بأن لدى الشركة مشروعين آخرين قيد الإنشاء حالياً.

وسوف يضيف هذا المشروع الأحدث للشركة 117 شقة، بواقع 58 استوديو و51 شقة من غرفة نوم واحدة و8 شقق من غرفتي نوم، تتنوع مساحاتها ما بين 400 – 500 قدم مربعة، و680-950 قدماً مربعة و1000-1800 قدم مربعة، على التوالي. وستتراوح الأسعار ما بين 455 – 550 ألف درهم لشقق الاستوديو، و680 -850 ألف درهم للشقق بغرفة نوم واحدة و1 إلى 1.4 مليون درهم للشقق المكونة من غرفتي نوم.

وقال إسماعيل مارفاني، المدير في الشركة: إن مشروع أوكسفورد تيرايسيز سيقدم للمقيمين مزيجاً حصرياً من الفخامة وأسلوب الحياة الراقي، حيث تمت مراعاة أقصى درجات العناية أثناء تصميم أدق التفاصيل في كل زاوية من زوايا الوحدات السكنية.

وأضاف: سوق العقارات في دبي يشهد نمواً كبيراً ويتمتع بالكثير من الإمكانات الهائلة. إن إضافة هذا المشروع التطويري الجديد ستلبي الحاجة الملحة لتعزيز المخزون العقاري في المدينة بمساحات معيشة فاخرة وراقية تسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب التي تتواجد حالياً ضمن قطاع الشقق الفاخرة.

وأوضح أن مشروع «أوكسفورد تيرايسيز» يحتضن عدداً من المرافق الذكية المتنوعة، مثل نظام الإضاءة الذكية لتوفير الطاقة وأنظمة التبريد الصديقة للبيئة لتعظيم كفاءة استهلاك الطاقة، كجزء من تركيز الشركة على الاستدامة.

وتابع: ينصب تركيزنا عند بناء جميع مشاريعنا على توفير بيئة ذكية تتيح للقاطنين والزوار كل ما يحتاجون إليه في متناول أيديهم. فقد أصبح المستهلكون في القطاع العقاري اليوم أكثر اطلاعاً ولا يرضون إلا بأعلى معايير الجودة والإتقان والجمال في مشاريع التطوير الفاخرة مثل أوكسفورد تيرايسيز.

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