«أوجرام» تجمع 11 مليون درهم في جولة تمويلية

المصدر: دبي - البيان

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نجحت «أوجرام»، أول منصة توظيف رقمية عند الطلب في المنطقة، ضمن جولتها التمويلية من الفئة الأولى بجمع 11 مليون درهم، بالتعاون مع «مودس كابيتال» و«أديتوم لإدارة الاستثمار».

كما شارك كلٌ من «ديتك للتمويل الجريء»، الذراع الاستثمارية لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، إحدى مبادرات واحة دبي للسيليكون، والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة، و«دال للاستثمار» ومستثمرون آخرون، في الجولة لدعم الشركة لتعزيز كوادرها في مختلف أنحاء العالم.

وتشكل «أوجرام» سوق توظيف رقمياً لتمكين الشركات من الاستفادة من خدمات موظفين عند الطلب. وقد ساهمت تقنيتها المتطورة في جعل مطابقة الوظائف مع المواهب والكفاءات أسرع بمقدار 160 مرة وأكثر موثوقية بنسبة 50%؛ ما من شأنه تقديم موظفين موثوقين ذوي مؤهلات عالية عند الطلب.

وعام 2020، ضاعفت «أوجرام» نموها مع تفشي جائحة فيروس كورونا. وعززت عام 2021 نجاحها وضاعفت نموها مرة أخرى، وهي ماضية نحو مضاعفة أعمالها بمقدار ثلاث مرات بنهاية عام 2022. وبصفتها رائدة في قطاع توفير كوادر العمل الجديدة، تصدرت «أوجرام» التوجّه العالمي نحو التوظيف المرن، واستثمرت بكثافة في التكنولوجيا التي تسمح للشركات بتوظيف العاملين في أي وقت ومن أي مكان.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، شفيق خرطبيل: انطلقنا في مسارنا للتوظيف عند الطلب وهدفنا النهائي تمكين العاملين من إيجاد فرص جديدة وإحداث تغيير إيجابي في الطريقة التي تعيّن بها الشركات موظفيها. ولكوننا رواداً في قطاع اقتصادي متنامٍ استطعنا الاستفادة من فرصة ذهبية ورسخنا التزامنا وإيماننا حقاً بأن هذا هو مستقبل العمل.

وأضاف: تتمثل استراتيجيتنا في النمو في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية بالتزامن مع التحولات المتسارعة، وتعتمد بشكل كبير على العمل بدوام جزئي واعتماد أنماط عمل مرنة.

وتتمثل مهمة «أوجرام» في تحسين الحياة المهنية للمتعاملين معها، من خلال تزويدهم بالأدوات والاستقلالية لإنشاء جداول عمل مرنة خاصة بهم - وهو أمر مطلوب الآن بعد التحولات في طرق العمل أثناء الجائحة، لذلك فإن المنصة تقوم بإحداث تحول إيجابي في طريقة عمل الأفراد والشركات والتوظيف، مما يخلق نمطاً جديداً للعمل.

بدوره، قال كريم الصيرفي، الشريك الإداري في Modus Capital: تعمل «أوجرام» على معالجة مشكلة تصدرت مشهد النقاشات المهنية خلال السنوات القليلة الماضية. فقد استفاد الفريق من التحول أثناء الوباء، بينما تُطور القوى العاملة متطلباتها واحتياجاتها ورغباتها. وتسعدنا المشاركة في جولة التمويل هذه وعقد شراكة مع المؤسسين لدعمهم في تحسين العمليات التقليدية وتحقيق الريادة من خلال أنماط العمل الجديدة.

من جانبه، قال هانز كريستنسن، مدير إدارة أول للتكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز «ديتك»:

استكمالاً لمنظومة مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، تلتزم «ديتك للتمويل الجريء» بالاستثمار في شركات التكنولوجيا الواعدة بمراحلها المبكرة. وتعتبر منصة «أورجام» الناشئة حلاً فريداً، يلبي الطلب على المواهب والكفاءات المرنة المتوفرة عند الطلب في مختلف أنحاء العالم، فيما تسعى الشركات لمواكبة اتجاهات وبيئات العمل الجديدة. ونحن ندعم خطط نموهم الطموحة، ونتطلع لقدرتهم على تنفيذها.

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