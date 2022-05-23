فهد الحساوي ضمن أفضل الرؤساء التنفيذيين 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تكريم رئيسها التنفيذي فهد الحساوي ضمن قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين في فئة الاتصالات والتكنولوجيا والإعلام في حفل توزيع جوائز أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2022.

ويشرف فهد الحساوي المعروف على نطاق واسع كشخصية قيادية ورائدة على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، على قيادة عمليات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وخططها الاستراتيجية التي تشمل تطوير خدمات وحلول الاتصال التي تقدمها الشركة للعملاء وتعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والشبكات، ومتابعة عمليات نشر شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات.

كما يتولى الحساوي الإشراف على خطط الشركة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دو شركة رائدة في مجال خدمات الاتصال والتقنيات الرقمية.

وبفضل ما يتمتع به من رؤية استراتيجية ملهمة وفكر قيادي، يولي الحساوي مسألة الاستثمار في الشباب الإماراتيين أولوية قصوى، حيث يلعب دوراً محورياً في ضمان تمتع الجيل القادم من رواد وقادة الأعمال الإماراتيين بمسارات مهنية رائدة.

وشهدت جوائز Top CEO لعام 2022 مشاركة واسعة من جانب الشركات العامة والخاصة من جميع الأحجام في دول مجلس التعاون الخليجي، واختارت لجنة التحكيم الحساوي للفوز بالجائزة في فئة الاتصالات والتكنولوجيا والإعلام تكريماً للإنجازات التي حققتها الشركة منذ استلام الحساوي دفة القيادة منذ شهر سبتمبر 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز