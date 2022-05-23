بنك الفجيرة الوطني يحصد جائزتين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن فوزه بجائزتين في حفل توزيع جوائزMEA Finance Banking Technology لعام 2022، وذلك عن فئة أفضل ابتكار في تمويل التجارة ومنصة التداول الأكثر ابتكاراً.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: نحن فخورون بحصول بنك الفجيرة الوطني على هذا التقدير لإنجازاته اللافتة في تعزيز الاستفادة من قدراته الرقمية لتطوير خدمات استثنائية للعملاء.

حيث تعكس الجائزتان تركيز البنك على الريادة في مجال تمويل التجارة ومنصات تداول العملاء والسلع. ويواصل بنك الفجيرة الوطني جهوده الهادفة للاستفادة من خبرته المصرفية الواسعة وفهمه العميق لسوق الإمارات، وبناء علاقات دائمة مع العملاء ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة لتحقيق أهدافهم.

ويقدّم البنك حلول تمويل تجاري مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأنشطة المتنوعة لعملائه الأفراد. وقد أتاح فريق العمليات التجارية في البنك نهجاً أكثر تخصيصاً لخدمة العملاء، يتم تطويره بما يلائم عملاءه من الشركات، ويقدم مزيداً الاستشارات والدعم التقني حسب هيكلية النطاق التجاري المتخصص.

كما تم إنشاء مكتب مبيعات ومنتجات تجارية مركزية لمواكبة احتياجات العملاء المتعددة، ويتوزّع خبراء التجارة على كافة الفروع للردّ على استفسارات العملاء بشكل أسرع وأفضل.

وأطلق بنك الفجيرة الوطني العام الماضي منصة التداول الإلكترونية NBFX في إطار تعزيز خدماته الرقمية، وسعيه إلى توفير تجربة رقمية مخصصة للعملاء، وهي متاحة للتداول التقليدي، وكذلك التداول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وحقق البنك إنجازات مهمة في ما يتعلق بالخزانة والتداول، مما ساهم في الحدّ من تعرّض العملاء لمخاطر الأعمال وزيادة العوائد. وأدّت فرق المبيعات والتداول والهيكلة في بنك الفجيرة الوطني دوراً لافتاً في استخدام أحدث التقنيات ومعلومات السوق لإدارة محافظ العملاء بنجاح.

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