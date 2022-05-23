المصدر: دبي - البيان

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بعد انتهاء إنجاز المرحلة الأولى بالكامل وبنسبة 100% وتسليم 82% منها للمستثمرين، أعلنت مجموعة «ألف»، الشركة الرائدة في التطوير العقاري في الشارقة، عن اكتمال إنجاز 92% من المرحلة الثانية لمشروع «الممشى» بالشارقة، المشروع المتعدد الاستخدامات الذي يجمع بين الحياة العصرية ومرافق التجزئة والترفيه.

وتمتد المرحلتان الأولى والثانية من «أسواق الممشى» ضمن مشروع «الممشى»، الأول والوحيد في الإمارة الخالي من المركبات، وتشمل 1576 وحدة سكنية موزعة على 15 مبنى. كما تم البدء بتسليم وحدات المرحلة الثانية للملاك والمستثمرين تدريجياً، علماً بأن المجموعة انتهت مؤخراً من تسليم 82% من الوحدات السكنية في المرحلة الأولى.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نواصل العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع الممشى وفق الخطة الموضوعة، وبما يتماشى مع أعلى معايير الجودة في التصميم والبناء، كي يظل هذا المشروع الذي ينسجم مع التاريخ الغني للشارقة، وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران، الخيار المفضل للباحثين عن وجهة مميّزة تلبي كافة احتياجاتهم في موقع واحد.

وأشار عطايا إلى أن «الممشى» يحتوي على مجموعة من الوجهات الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، والأذواق، والجنسيات والثقافات، ويضم مركز تسوق، وأندية رياضية ومنتجعات صحية عالمية، ومركز يوجا مجهزّ بالكامل، ومطاعم تناسب مختلف الأذواق، وأرقى المقاهي، بالإضافة إلى مناطق ترفيه خاصة بالأطفال، ومناطق خدمات ومكاتب لشركات الاتصالات، وأماكن مخصصة للصلاة للنساء والرجال.

وإلى جانب ما يضمه من وحدات سكنية ومحلات تجزئة، تم ربطها بشبكة مسارات مشي ضمن ممرات مفتوحة، روعي فيها توفير عناصر الظل الطبيعي وتدفق الهواء والمسطحات المائية والخضراء وخصوصية السكان. كما يتضمن المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السكنية، تشمل استوديو و 1-2-3 غرف نوم بتصاميم متنوعة.

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