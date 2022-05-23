«العالمية القابضة» تستثمر 183 مليون درهم في طرح «بروج»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمارات الاستراتيجية ومقرها أبوظبي، استثمار 183 مليون درهم في الطرح العام الأولي لشركة «بروج» المُقرر إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وستنفّذ الشركة هذا الاستثمار بسعر الطرح العام الأولي، كما ستلتزم بالنطاق السعري المُحدد لأسهم شركة «بروج» خلال فترة الاكتتاب بالكامل، والذي تم الإعلان عنه صباح أمس.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «تواصل الشركة العالمية القابضة جهودها المبذولة نحو ترسيخ مكانتها كمؤسسة دولية تتطلع إلى الاستثمار في الأصول المُدرة للعوائد المرتفعة، تماشياً مع طموحات استراتيجيتها الرامية إلى تنويع محفظة استثماراتها. وفي ظل نمو أسواق رأس المال في المنطقة، وتحديداً قطاع البتروكيماويات.

فإننا نمتلك كل المقومات والإمكانات التي تؤهلنا إلى اقتناص أفضل الفرص مثل الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة بروج. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مساعينا المستمرة نحو الاستثمار في الشركات التي تعتمد عملياتها على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وفقاً لمبادئ المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة.

والتي تسهم بدورها في إيجاد حلول مبتكرة قادرة على معالجة تحديات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحقيق مكاسب مستدامة على الأجل الطويل. ولا تزال الشركة العالمية القابضة ملتزمة برؤيتها المتمثّلة في تطوير محفظة استثمارية متكاملة عبر مختلف القطاعات، بما يدعم أهداف نموها على الأجل الطويل وبالتالي تأمين عوائد قوية ومجزية لصالح مساهميها».

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