ألفا ظبي القابضة تستثمر 367 مليوناً في الطرح العام الأولي لـ «بروج»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة»، استثمار 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لشركة «بروج».

ويأتي الاستثمار فيما تواصل «ألفا ظبي» توسيع محفظتها المتنوعة من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمار الأخيرة في «صندوق ألفا ويف فينتشرز 2»، وشركة «طموح»، وبنك «ويو»، والطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ويساهم الاستثمار في «بروج»، التي تعتبر واحدةً من شركات البتروكيماويات الرائدة على مستوى العالم مع تمتعها بركائز أساسية قوية وإمكانات نمو كبيرة، في دعم المعايير الاستثمارية لـ «ألفا ظبي» على المستويين المؤسسي والقطاعي من خلال زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات الذي يشكل أحد أبرز قطاعات العمل المستهدفة للشركة.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «شهدنا خلال العامين الماضيين تطوراً كبيراً في منظومة الاستثمار والأسواق المالية لإمارة أبوظبي.

حيث أصبحت أكثر نضجاً ودينامية وسيولة. ويعد استثمار (ألفا ظبي) في الطرح العام الأولي لشركة (بروج) مثالاً آخر على دعمنا المستمر لتطوير الأسواق المالية في المنطقة. وتشكل هذه الأنواع من الاستثمارات محور تركيز أساسياً للشركة فيما نواصل تنمية منصتنا ومحفظتنا، ونحن فخورون بأن نكون أحد المستثمرين الرئيسيين في الطرح العام لشركة (بروج).

وبالاستناد إلى ميزانيتها العمومية القوية، وسيولتها النقدية الممتازة، ومحفظتها الواعدة من الاستثمارات والصفقات المرتقبة، تتمتع ألفا ظبي بالمرونة الكافية للاستثمار بشكل فعال كجزء من استراتيجية نموها بالتوازي مع اغتنام الفرص المتاحة للمشاركة في عمليات الإدراج الرئيسية في الإمارة، ومواصلة التزامها بدعم جهود التنويع الوطنية، وخلق قيمة ممتازة لمساهميها.

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