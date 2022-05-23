شركات منافذ بيع بالتجزئة في أبوظبي تتعهد بتنفيذ سياسة المواد البلاستيكية

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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وقعت مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذين بشركات منافذ البيع بالتجزئة في إمارة أبوظبي اليوم على إعلان طوعي التزموا فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة، والتي أطلقتها هيئة البيئة في مارس 2020، والتشريعات التابعة لها لضمان نظافة بيئة الإمارة البرية والبحرية من مخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وأكد الموقعون على تطبيقهم إعلان حكومة أبوظبي بحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بدءا من 1 يونيو المقبل، وتحميل عملاء منافذ البيع التابعة لها رسما على كل كيس من أكياس التسوق البلاستيكية البديلة متعددة الاستخدامات.

ووفقا للدراسات، ففي الإمارات يتم استهلاك 11 مليار من الأكياس البلاستيكية سنويا أي ما يعادل 1182كيس بلاستيك للفرد.

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