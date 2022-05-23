"بروج" تحدد سعر الاكتتاب العام وتستقطب سبعة مستثمرين أساسيين

المصدر: رويترز

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قالت شركة بروج للبتروكيماويات اليوم الاثنين إنها حددت سعر العرض للاكتتاب العام الأولي، والذي يظهر أنها قد تجمع نحو ملياري دولار في الصفقة، وضمنت سبعة مستثمرين أساسيين.

وحددت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس" سعر الطرح العام الأولي عند 2.45 درهم (0.67 دولار) للسهم، مما يعني أن قيمة الأسهم 20 مليار دولار.

وقالت بروج إنها حصلت على التزام إجمالي بنحو 570 مليون.

وتم تأسيس "بروج" في عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتجمع نقاط القوة والخبرة المزايا لكل من الشركتين. وتتكون "بروج" من شركتين هما شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" /بروج/ ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات، وشركة "بروج برايفت ليمتد" ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات "بروج" التي تعد اليوم إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.

وتشمل محفظة منتجات "بروج" مادتي "البولي إيثيلين" و"البولي بروبيلين"، اللتين تعتبران أكثر أنواع البوليمرات استخداماً في التطبيقات الصناعية مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية.

ويتمّ تصنيف الحلول التي توفرها "بروج" من البوليمرات ضمن قسمين رئيسيين هما حلول البوليمرات المخصصة للمستهلكين، وحلول البوليميرات المخصصة لمنشآت البنية التحتية.

وتشمل حلول المستهلكين منتجات التعبئة والتغليف المستدام والحاويات الطبية وأغطية البيوت الزراعية البلاستيكية، بينما تشمل حلول البنية التحتية أنابيب المياه والغاز وكابلات نقل الطاقة.

وتوفر "أدنوك" من خلال طرح حصة أقلية من أسهم "بروج" للاكتتاب العام فرصة استثنائية للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو شركة رائدة من شأنها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بشكلٍ عام.

وتدير "بروج" من خلال الشركات التابعة لها أحد أكبر مجمعات البوليفين المتكاملة في منطقة الرويس. وتمتلك الشركة كذلك مراكز لوجستية في مواقع مختلفة من المنطقة، بالإضافة إلى مستودعات تخزين ومحطات تصدير منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافةً إلى وحدة تصنيع مركبات البوليمرات في شنغهاي، والتي يتم بها تركيب المواد الصمغية المنتجة في مصنع الرويس، وتستخدم في العديد من الصناعات من ضمنها قطاع صناعة السيارات في آسيا وغيره من المجالات الصناعية الأخرى مثل الأجهزة الطبية ومستلزمات العناية الصحية والتعقيم.

وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، نفذت "أدنوك" برنامجاً فعالاً لإدارة محفظة أعمالها ورؤوس أموالها، كما طورت نموذجاً لشراكات استراتيجية مبتكرة وأكثر انفتاحاً ومرونة في جميع جوانب سلسلة القيمة لأعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات.

وتخطط "أدنوك" لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 122 مليار دولار /أي ما يعادل 447.7 مليار درهم/ في كل شركات المجموعة خلال الفترة بين 2021 - 2025 لتمكين استراتيجيتها للنمو وخلق وتعزيز القيمة.

وتخطط "أدنوك" لتوسعة قاعدة المستثمرين عبر طرح حصص أقلية في شركات مختارة من مجموعة شركاتها العاملة، حيث بدأ ذلك بالاكتتاب العام الأولي لشركة "أدنوك للتوزيع" في عام 2017، وأعقب إدراج أسهم "أدنوك للحفر" في أكتوبر 2021 والذي يعد الطرح الأكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه، وطرح حصة للاكتتاب العام في "فيرتيجلوب".

وساهمت هذه الإدراجات في دعم نموّ القطاع الخاص وتطوير أسواق المال المحلية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في أصول أدنوك عالمية المستوى والمشاركة في مسيرة نموها وتطورها.

ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف في شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" وشركة "بروج برايفت ليمتد"، وتوفر "بروج" منتجاتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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