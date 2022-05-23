استطلاع «البيان»: التأمين الشامل الخيار الأفضل لأصحاب السيارات

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان» أن أصحاب السيارات يميلون أكثر إلى التأمين الشامل على مركباتهم، معتبرين أن هذا النوع من التأمين أكثر أماناً لهم رغم ارتفاع تكلفته عن اختيار التأمين ضد الغير. وقال 61% من المستطلعة آراؤهم على موقع «البيان» الإلكتروني إنهم يفضلون التأمين الشامل على مركباتهم، مقابل 39% اختاروا التأمين ضد الغير. أما على موقع «البيان» على «تويتر»، فقد فضل 65% التأمين الشامل، مقابل 35% اختاروا التأمين ضد الغير.

وقال سليمان ظاهر، رئيس قسم الحوادث في شركة «البحيرة للتأمين»، إن غالبية أصحاب السيارات يميلون أكثر إلى التأمين الشامل على مركباتهم، حيث يعتبر هذا الخيار الأكثر راحة لبالهم، رغم الارتفاع النسبي لتكلفته مقارنة بالتأمين ضد الغير.

ميزات

وحول الفرق بين التأمين الشامل وضد الغير، قال: التغطية الشاملة تعوض أضرار وإصابات الطرف الآخر الجسدية والمالية بالإضافة إلى أضرار صاحب المركبة. ويتميز التأمين الشامل بأنه يتيح لصاحب المركبة إضافة العديد من الميزات إلى وثيقة التأمين للانتفاع بها وللحصول على حماية أفضل، ويكون ذلك مقابل قسط مالي إضافي.

وعلى الرغم من أن التأمين الشامل يعد الأفضل لأصحاب السيارات، إلا أن هناك بعض الحالات التي يتحمل فيها المؤمن له كل التكاليف المترتبة على الحوادث المرورية التي تقع، حتى لو كانت وثيقة التأمين على مركبته شاملة.

ومن بين هذه الحالات: إذا ثبت استعماله لسيارته في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين، أو في حال تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح بهم في السيارة، أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها، أو كانت حمولتها غير محزومة بشكل محكم، أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به. وأضاف: أما التأمين ضد الغير، ويسمى تأمين الطرف الثالث، وفيه تتحمل شركة التأمين تعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث للطرف الآخر «غير صاحب التأمين». أما المؤمن له فلا تتحمل شركة التأمين أية أعباء تجاه الأضرار التي حصلت له.

وسألت «البيان» ماهر أبوعقيل، أحد أصحاب السيارات في الإمارات عن رأيه في نوع التأمين الذي يفضله بالنسبة لمركبته، حيث قال: بالطبع التأمين الشامل أفضل لي كثيراً، فهذا يجعلني أطمئن كثيراً على سيارتي عند حدوث أية حوادث قد أتسبب بها على الطريق، لكن هذا لا يمنع من أخذ الحيطة والحذر قدر الإمكان.

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