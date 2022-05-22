تعاون بين «الوطنية القابضة» و«سكوب للاستثمار» و«فاكسيرا»

المصدر: دبي - البيان

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تم أمس توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركتي الوطنية القابضة، وسكوب للاستثمار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان المصري، في اجتماع عقده مع الجانب الإماراتي ضم الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، وعدداً من ممثلي شركة «سكوب والوطنية القابضة»، أهمية التعاون مع الشركات العالمية في الإمارات للتوسع في ضخ الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر، بما يعود بالنفع على الجانبين، مشيراً إلى قوة العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات.

وتتضمن الاتفاقية التعاون مع الجانب الإماراتي في إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات، والسرنجات ذاتية التدمير، داخل مجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر. كما تمت مناقشة اقتراح الدراسة الاقتصادية للتعاون بين «فاكسيرا» و«الوطنية القابضة» و«سكوب» لإنشاء وتشغيل مصنع للقاحات، بما يسهم في التوسع في مصانع الشركة، وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأعرب الوزير المصري عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مؤكداً قوة السوق المصرية في مجال إنتاج اللقاحات والأمصال، ومشيراً إلى ثقة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بقدرات الدولة المصرية، ودعم تحقيق دورها الريادي في هذا المجال.

وأكد حرصه على دعم وتحفيز الشركات الاستثمارية العالمية، وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، مؤكداً قدرات مصر والفرص الواعدة للاستثمار في القطاع الصحي على أرضها، منوهاً بالمزايا والحوافز الاقتصادية التي تقدمها الدولة المصرية لدعم توسع الاستثمار في مختلف المجالات.

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