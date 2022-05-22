«دانوب هوم» تطلق «دورافلور» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «دانوب هوم»، العلامة التجارية الرائدة في المنطقة في مجال قطع الأثاث والديكور والأدوات المنزلية، مجموعة «دورافلور» لحلول الأرضيات المنزلية، والتي تناسب مالكي وقاطني المنازل بمختلف أنواعها في الإمارات، وتلبّي احتياجاتهم المحدّدة.

وتشتمل «دورافلور» على مجموعةٍ واسعة من خيارات الأرضيات التي تتميّز بجودتها العالية، بدءاً من قطع الأرضيات التي لا تحتاج إلى غراء، وصولاً إلى قطع السجاد الكاملة التي تغطي مساحات الغرف من الجدار إلى الجدار، والكثير غير ذلك، والتي تأتي بألوانٍ متعدّدة وموادّ مختلفة، ما يجعلها مناسبةً لكل بيت.

ومجموعة «دورافلور» لحلول الأرضيات مقاومة للماء بنسبة 100 %، وهي مقاومة للبقع أيضاً، وطاردة للنمل الأبيض، إلى جانب كونها غير زلقة، ومقاومة للحريق، ومصنوعة من موادّ قابلة لإعادة التدوير. أما قطع الأرضيات التي لا تحتاج إلى غراء فمقاومةٌ للماء أيضاً، ما يجعلها الخيار المثالي للعائلات التي لديها أطفال يحبون ويلعبون على الأرض، ويمكن تركيبها فوق الأرضيات الموجودة أصلاً، ما يعني سهولة نزعها عند الرغبة في الانتقال إلى منزلٍ جديد.

وتأكيداً على كونها العلامة التجارية الرائدة في توفير منتجاتٍ متينة وذات جودة عالية، تقدّم «دانوب هوم» ضماناً لمدة 12 عاماً على جودة مجموعة «دورافلور»، وضماناً لسنتين على ثبات تركيبها. كما تنظّم هذه العلامة التجارية زيارات مجانية لمواقع عملائها، تتيح لهم طلب عيّنات للاطلاع عليها، إلى جانب قياس المساحة والتسليم مجاناً.

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