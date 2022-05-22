«بي سي سي جروب» تنطلق من دبي برأسمال 250 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم «بي سي سي جروب»، BCC Group International توسيع نشاطها في الإمارات الفترة المقبلة بعد استحواذها على مساحة 50 ألف متر مربع من الأراضي في الإمارات لتطوير العقارات السكنية والتجارية، حيث يهدف التوسع في النشاط إلى مضاعفة حجم مبيعات المجموعة في 5 سنوات. ولدى الشركة حالياً مشاريع جارية في مناطق عدة، منها على سبيل المثال، ند الشبا، دبي هيلز (إعمار)، الفرجان (نخيل)، شوبا هارتلاند، لؤلؤة جميرا (دبي)، عجمان (هيليو)، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية 2024.

ونجحت الشركة منذ إطلاقها في دبي برأسمال 250 مليون درهم بالتوسع الكبير في مجال التطوير العقاري وإدارة المرافق، كما نجحت في تنويع أنشطتها في البناء والتجهيزات الداخلية وخدمات النقل، حيث تعمل في الإمارات وقطر والسعودية والهند، وتتطلع أيضاً إلى توسيع عملياتها إلى أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وقال أمجد سترة، الرئيس المؤسس لشركة بي سي سي جروب، «إن صناعة العقارات تشهد طفرة أخرى بعد التباطؤ الناجم عن جائحة (كوفيد 19)، ونريد الاستفادة من الموقف الملائم من خلال استراتيجية تكامل أمامية».

وافتتحت الشركة أخيراً مكتبها في أبوظبي والكائن في مبنى الفهيم، بمنطقة المصفح (M-4)، وتم افتتاح المكتب من قبل ممثل بوليوود الشهير، سونيل شيتي، في الثاني عشر من الشهر الجاري.

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