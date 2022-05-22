تأجيل معرض جواهر الإمارات في إكسبو الشارقة إلى 30 يونيو

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، عن تأجيل فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات» التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة من 2-5 يونيو، ليكون الموعد الجديد في الفترة من 30 يونيو ولغاية 3 يوليو 2022، ويأتي ذلك تماشياً مع إعلان وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مدة 40 يوماً على مستوى الدولة.

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أولى أهمية خاصة لقطاع المعارض والفعاليات، وحرص على تقديم كل أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي، حتى غدت دولة الإمارات رائدة صناعة المعارض عربياً وعالمياً ووجهة بارزة لأهم الفعاليات والمنتديات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مركز إكسبو الشارقة حريص على مواصلة مسيرة التميز والريادة التي يشهدها قطاع المعارض تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الاستثنائي صاحب العزيمة والإرادة الصلبة والرؤية الاستشرافية الحكيمة التي تضمن لدولة الإمارات عهداً جديداً من التقدم والتطور، وتمهد لانطلاقة قوية نحو الخمسين الجديدة وبخطوات ثابتة.

نسخة متميزة

وأثنى المدفع، على جهود فريق العمل التحضيري للمعرض الذي بذل جهداً مضاعفاً في إجراءات التحضير والحجوزات، منوهاً إلى أن التأجيل يمنح متسعاً أكبر من الوقت لتقديم أفكار تطويرية مبتكرة لينطلق المعرض بحلة متجددة، واعداً زوار جواهر الإمارات بنسخة مبتكرة، ستشهد مشاركة متنوعة وواسعة لنخبة من مصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية وأصحاب أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة وغيرها.

الجدير بالذكر أن معرض «جواهر الإمارات» الذي يستضيفه وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تمكن من حجز مكانة مهمة له بين عشاق الذهب والمجوهرات بما يتضمنه سنوياً من عرض لمجموعة متنوعة من الحُليّ والمشغولات الذهبية وأحدث التوجهات الإبداعية في مجال تصميم الألماس والمجوهرات الفاخرة.

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