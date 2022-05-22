صحيفة صينية: مرونة دبي أسهمت في تجاوز الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة جنوب الصين اليومية، التي تصدر من هونغ كونغ، أن دولة الإمارات عموماً، ودبي بصفة خاصة، تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي سريع من تداعيات الجائحة، وأنها ستشهد عاماً طيباً 2022.

وأشادت الصحيفة الصينية بتبني الإمارات المبكر لسياسة تطعيم السكان باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا، بالتوازي مع الإبقاء على الحدود مفتوحة، وتيسير الإبداع التقني.

ونشرت الصحيفة المعروفة اختصاراً باسم «إس سي إم بي» تقريراً بعنوان «دبي نجحت في استراتيجية تعاملها مع «كوفيد 19».

وأكّد التقرير أن دبي تشهد عاماً طيباً في 2022، ليس فقط بسبب انتهاء فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وإنما أيضاً لأن العام الجاري شهد اختيار دبي لتنال لقب الوجهة السياحية الأكثر شعبية في 2022، من جانب موقع «تريب أدفايزر» الشبكي الشهير المتخصص في شؤون السياحة والسفر، موضحاً أن دبي حققت هذين الإنجازين في 2022 من دون فرض أي قيود على حركة السفر.

وذكرت الصحيفة الصينية أن دبي والإمارات بصفة عامة، أثبتت أنها من أكثر الأماكن مرونة على مستوى العالم في التعامل مع الجائحة، بالرغم من كون دبي قد انتهجت مبدأ فتح الحدود أمام حركة السياحة، ومختلف مظاهر النشاط الاقتصادي. واستطرد التقرير موضحاً أن المدن الصينية، ومن أبرزها هونغ كونغ وشنغهاي، انتهجت على النقيض من ذلك، مبدأ الغلق والانعزال.

وأضاف: إن هذا المنهج المرن من جانب دبي تمخض عن معدل وفيات، بسبب الجائحة، يُعد ضمن الأدنى عالمياً، إذ لا يتجاوز 230 وفاة بين كل مليون نسمة من السكان، مقارنة مع 1200 وفاة بين كل مليون نسمة في هونغ كونغ، وعلى الصعيد الاقتصادي، تُجمِع أغلب التوقعات الصادرة من جهات دولية مرموقة، أن الإمارات ستحقق هذا العام نمواً بين 5 و6% في ناتجها المحلي الإجمالي، بينما تبدو النسبة المتوقعة هذا العام في الصين، وهي 5.5%، مُهدّدة بتدابير الإغلاق الصارمة بسبب الجائحة.

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