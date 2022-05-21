«داماك» تشتري عقار «فلوريدا» المنهار مقابل 120 مليون دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

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أفادت «اسوشياتد برس» بأن «داماك العقارية» في دبي ستشتري موقع العقار المعروف باسم «أبراج شامبلين الجنوبية» على أطراف بلدة «سرف سايد» بولاية «فلوريدا»، والذي انهار الجزء الأكبر منه على نحو مفاجئ في يونيو من العام الماضي، مخلفاً 98 قتيلاً.

وبحسب الوكالة، فإن «داماك العقارية» تحددت كمشترٍ لموقع العقار المنهار بعد عدم تقدم أي مشترٍ آخر بعرض لشراء الموقع حتى مساء الجمعة الماضي، والذي كان الموعد النهائي المحدد لتلقي عروض الشراء، وكان من المفترض بعد ذلك عقد مزاد خلال الأسبوع المقبل حال تلقي عدة عروض للشراء.

ونقلت الوكالة عن ميشيل فاي، من شركة «أفيزون يونغ» للوساطة العقارية، والتي جرى تعيينها لتسويق موقع العقار، تصريحاً أكد فيه أن مئات من المشترين المحتملين قد أبدوا اهتمامهم بشراء الموقع الذي تبلغ مساحته 1.8 فدان «7284.3 قدماً مربعة»، إلا أن أحداً منهم لم يتقدم في نهاية الأمر بعرض رسمي للشراء يداني العرض الذي تقدمت به «داماك العقارية»، والذي تبلغ قيمته 120 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن «المعهد الوطني للمعايير والتقنية» بالولايات المتحدة يجري بحثاً حول أسباب انهيار المبنى، ومن المتوقع أن يستغرق بضع سنوات.

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