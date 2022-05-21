«دبي للعقارات» تطلق مشروعاً جديداً ضمن «مجمع مدن»

المصدر: دبي - بشار باغ

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أطلقت «دبي للعقارات» مشروعاً سكنياً جديداً ضمن «مجمع مدن» في «دبي لاند» يحمل اسم «مدن الرنيم»، وسيتم تدشين مبيعات المرحلة الأولى للمشروع في «كوكاكولا أرينا» بتاريخ 30 مايو الجاري، وبحسب الجدول الزمني فسيتم تسليم الوحدات في يوليو 2025.

وطبقاً لمخطط المشروع الذي اطلعت عليه «البيان»، تضم المرحلة الأولى 224 وحدة من منازل «تاون هاوس» مؤلفة من 3 و4 غرف نوم تضم أعداداً منها غرفة عائلية إضافية في الطابق العلوي، وتتضمن منازل بطابقين وأخرى بثلاثة طوابق.

وتبدأ أسعار المنازل المؤلفة من 3 غرف من 1.9 مليون درهم وتتراوح مساحتها من 2220 قدماً مربعة لغاية 2570 قدماً مربعة، فيما يبدأ سعر المنازل المؤلفة من 4 غرف من 2.4 مليون درهم وتتراوح مساحتها من 2550 قدماً مربعة لغاية 2980 قدماً مربعة.

وتوفر «دبي للعقارات» جدول دفعات مرنة للمشروع، يتضمن دفعتين بـ 10 % لكل منهما خلال 2022، بالإضافة إلى 3 دفعات بـ 5 % لكل منها في 2023، تليها 3 دفعات أيضاً بـ 5 % في 2024، على أن يتم تسديد الـ 50 % المتبقية عند التسليم المتوقع في يوليو 2025.

وتضم المرحلة الأولى لـ «مدن الرنيم» مرافق رياضية متنوعة وبركتي سباحة ومساحات خضراء وحديقة مركزية، وتم الابتعاد عن نظام تصميم المنازل المتلاصقة من الخلف أو ما يعرف بـ «باك تو باك»، وبذلك يتمتع كل منزل بمساحة تضمن الخصوصية مفتوحة في الساحة الخلفية.

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