8.5 مليارات درهم سيولة الأسهم في 4 جلسات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعد سوق أبوظبي ليغلق عند 9908 نقاط بدعم القطاعات القيادية، بينما تماسك سوق دبي بدعم صعود قطاعات العقار والخدمات والسلع ليغلق عند 3393 نقطة مع تعرض أسهمه لعمليات بيع، فيما يترقب المستثمرون إفصاحات الشركات عن النتائج وسط توقعات بنمو الأرباح.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 8.5 مليارات درهم خلال 4 جلسات، منها 6.9 مليارات في أبوظبي، و1.6 مليار في دبي، وجرى تداول 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 1 مليار في أبوظبي، و512 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 85749 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7% ليغلق عند 3393 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل 3418 نقطة الأسبوع قبل الماضي، حيث صعد قطاع العقار 3.3% بدعم صعود «إعمار العقارية» 4.2%، و«ديار» 0.47%، و«الاتحاد العقارية» 2.3%.

بينما تراجع «إعمار للتطوير» 0.2%، واستقر «داماك» دون تغير يذكر. كما صعدت أسهم قطاعي الخدمات 0.2% وصعد قطاع السلع 12% والصناعة 2%. وتصدر «إعمار العقارية» مستقطباً 587 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 250 مليوناً، تلاه «دبي الإسلامي» 146 مليون درهم.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 5.8% ليغلق عند 9908 نقاط في ختام تعاملات الأسبوع، مقابل 9429 الأسبوع قبل الماضي. وفي القطاع المالي صعد «العالمية القابضة» 14.7% و«ملتيبلاي» 6.7%، و«ألفا ظبي» 5.8% واستقر «الواحة كابيتال» دون تغير يذكر.

وفي قطاع الطاقة صعد«أدنوك للتوزيع» 2%، وفي قطاع البنوك ارتفع «أبوظبي الأول» 2.6% و«أبوظبي التجاري» 6.6%، وفي قطاع الاتصالات تراجع سهم «اتصالات» 1.5%.

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