3 أسباب ساعدت دبي على استقطاب 100 ألف مقيم جديد

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة «اواست فرانس» الفرنسية أن دبي نجحت في استقطاب أكثر من 100 ألف مُقيم جديد خلال فترة أقل من عام ونصف العام، وتحديداً منذ نهاية عام 2020، وهو العام الذي شهد ذروة تفشي جائحة «كوفيد 19»، وحتى نهاية أبريل الماضي، أي 16 شهراً، وهو ما يُعد إنجازاً لافتاً في ضوء حالة الإغلاق التام أو الجزئي التي سادت غالبية مدن العالم خلال الفترة المذكورة في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الجائحة.

ونشرت الصحيفة تقريراً يسلط الضوء على هذا الإنجاز ويستعرض الأسباب التي مكنت دبي من تحقيقه والتي حصرها التقرير في 3 أسباب:

الأول يعزى إلى بقاء دبي مفتوحة للأعمال والأنشطة التجارية في خضم الجائحة، كما أنها لم تفرض حالة الإغلاق التام إلا لمدة 3 أشهر فقط خلال النصف الأول من 2020، ثم أعادت بعد ذلك فتح حدودها بصفة تدريجية، مع الحرص في الوقت ذاته على الالتزام بالتدابير الاحترازية ضد «كوفيد 19».

وأضاف التقرير إن السبب الثاني الذي أتاح لدبي استقطاب 100 ألف مقيم جديد في غضون 16 شهراً فقط يرجع إلى نجاح دبي في تطبيق برنامج يمنح تأشيرات للمتفوقين في مجال التقنية ويرغبون بمزاولة أعمالهم عن بعد من دبي، وهو ما استقطب أعداداً كبيرة من المقيمين المتميزين في قطاع التقنية من كل أنحاء العالم.

وأوضح أن السبب الثالث يتمثل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الأمر الذي دفع أعداداً كبيرة من البريطانيين إلى الإقامة في دبي بحثاً عن فرص للتوسع في الأنشطة التجارية، لتعويض للفرص التي فقدوها في أوروبا بسبب خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

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