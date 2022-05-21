1.1 مليار صادرات الإمارات من الشاي

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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يحتفي العالم في 21 مايو باليوم العالمي للشاي؛ المشروب الأكثر حضوراً على موائد مئات الملايين بأنواعه المختلفة، وتعد الإمارات ضمن أكبر الدول مصدرة للشاي في العالم وأحد أكبر مراكز تجارة الشاي العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومتها التشريعية الحديثة وتبنيها أفضل النظم التقنية.

ووفق إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حصلت «البيان» عليها، فإن الإمارات من بين أهم 5 دول مصدرة للشاي في العالم، بإجمالي صادرات بلغ حوالي 1.2 مليار درهم في 2020، بالرغم من أن الدولة لا تزرع نبتة الشاي.

وأكد المركز أن أهم 5 دول في العالم في صادرات الشاي هي الصين وسريلانكا وكينيا والهند والإمارات.

وذكر أن حجم تجارة الشاي في الإمارات وصلت العام الماضي إلى 1 مليار و859 مليون درهم تشمل صادرات وإعادة تصدير بقيمة 1.09 مليار وواردت بنحو 763 مليوناً، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الدول التي صدرت لها الإمارات الشاي بلغ 154 دولة في 2021.

وبين أن حجم تجارة الإمارات من الشاي في الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 586 مليون درهم تشمل صادرات وإعادة تصدير بقيمة 361 مليون درهم وواردات بنحو 224 مليون درهم. وذكر أن حجم إنفاق الأسر في الإمارات على الشاي سنوياً بلغ حوالي 290 مليون درهم وفق بيانات 2019، المستندة إلى مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي يتم إعداده كل 5 سنوات بحسب المعايير الإحصائية الدولية.

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