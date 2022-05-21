استفادة كبيرة للمشاركين بمسرع أعمال مايكروسوفت و«أبوظبي للاستثمار»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «مايكروسوفت للشركات الناشئة» بلوغ نسختها الثانية من برنامج مسرع الأعمالGrowthX Accelerator منتصف الطريق، حيث حققت الدفعة الثانية من الشركات المشاركة في البرنامج المتمثلة بـ 21 شركة ناشئة استفادة كبيرة والكثير من المعرفة اللازمة لتمكينها من توسيع أعمالها وتطويرها.

ويأتي برنامج مسرع الأعمال الذي يمر بعامه الثاني ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين «مكتب أبوظبي للاستثمار» و«مايكروسوفت للشركات الناشئة»، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة الفرص المتاحة للشركات الناشئة وسد الثغرات التي بينها وبين الشركات الكبيرة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المهندس عبد الله الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار:من المهم أن يتم توفير الدعم اللازم للشركات الناشئة عبر برامج مثل GrowthX Accelerator الذي يتيح لهم التدريب العملي لتمكينهم من تنمية أعمالهم وتوسيع نطاق الأهداف المنشودة منها على المديين القصير والطويل. وإننا سعداء جداً بردود الفعل الإيجابية التي وصلتنا من المجموعة الثانية من الشركات الناشئة.

وعلى صعيد مستجدات البرنامج منذ انطلاق نسخته الثانية في مارس 2022، ساهم بالتعاون مع كل من فرق عمل «مايكروسوفت للشركات الناشئة» وشركاء البرنامج الرئيسيين الممثلين بــ «اتصالات»؛ «Koç Holding»؛ «دي إتش إل»؛ «إرنست ويونغ» ؛«بي دبليو سي» في تمكين 21 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وذلك من خلال تقديم التدريب العملي اللازم وتوفير التوجيه والإرشادي المناسب. ويمتد البرنامج على مدار 12 أسبوعاً، ويستمر حتى يونيو.

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