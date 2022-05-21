دبي تستضيف «ميتاكون» لتكنولوجيا وألعاب البلوك تشين 28 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي 28 و29 مايو الجاري فعالية ميتاكون (Metacon)، المعرض الذي يهدف لتحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي، ويحتفي بأحدث التقنيات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين، والرياضات الإلكترونية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وتقنية Web3 وغيرها.

وتعتزم شركة غالا غيمز، منصة الألعاب بتقنية Web3 التي توفر الدعم للاعبين من خلال أكبر شبكة لامركزية للاعبين في العالم، خلال فعاليات المعرض تسليط الضوء على أبرز ألعابها، كما ستكشف عن الأخبار التي تثير اهتمام جمهورها المتنامي في المنطقة.

وتشمل محاور تركيز ميتاكون الألعاب والتقنيات التي تعرض ابتكارات مطوري تقنيات بلوك تشين، ومجموعة من أحدث الألعاب المتاحة والتي سيتم إصدارها قريباً والتي تُحدث نقلة نوعية في مفهوم تحقيق الأرباح من تجارب اللعب والمشاهدة والبث عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى الفنون التي توفر معلومات وافية حول الرموز غير القابلة للاستبدال في المجال الفني والمستمدة من تاريخها، وطرق ابتكارها، وشرائها، وبيعها، والمشاركة في مختلف المزادات المتخصصة بالرموز غير القابلة للاستبدال.

كما تسلط الفعالية الضوء على الرياضات الإلكترونية التي يتم بثها عبر الإنترنت لعرض قدرات عدد من أشهر فرق الألعاب المتنافسة خلال مشاركتها في أحدث بطولات ألعاب البلوك تشين؛ والموسيقى والتجارب الترفيهية التي تبيّن دور تقنية Web3 في إعادة رسم ملامح القطاع بدءاً من الحفلات الموسيقية في عالم الميتافيرس ومتنزهات الواقع الافتراضي، وصولاً إلى الإمكانات الترفيهية المتاحة حالياً ومستقبلاً.

برنامج المعرض

ويضم برنامج المعرض ميتاكون الذي يتم تنظيمه بدعم من غاف كابيتال، الشركة الاستثمارية بالإمارات والمتخصصة بألعاب بلوك تشين ومشاريع تقنية Web3، مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الغنية التي تتوزع على المحاور الأربعة الرئيسية للمعرض والتي تشمل: ميتاستيج، وميتاكونيكت، وميتارينا، وميتاسبيس.

وتقام فعالية ميتاستيج بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين ورواد الابتكار في مجال تقنيات بلوك تشين، بما في ذلك الدكتور مروان الزرعوني، عضو مجلس مستقبل العملات المشفرة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين. ويؤدي د. الزرعوني دوراً رئيسياً في تعزيز حضور الإمارات كإحدى الدول الرائدة في مجال تقنيات بلوك تشين.

جوائز ضخمة

يمكن لعشاق الرياضات الإلكترونية مشاهدة أول بطولة حصرية لألعاب بلوك تشين تقام في المنطقة. ويتنافس 12 فريقاً من أفضل الفرق العالمية للفوز بالجوائز النقدية للبطولة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار. كما سيتم إطلاق مجموعة من الألعاب الجديدة والمتميزة في نسختها التجريبية من منصة غالا غيمز ولعبة فايت أوف ذي إيجز.

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