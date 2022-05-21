دبي مركز عالمي للشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال محمود عقرين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جوبازار» للتسوق الإلكتروني، إن إمارة دبي تعد مركزاً عالمياً بارزاً للشركات الناشئة بفضل بنيتها التحتية عالمية المستوى، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، وقوة الخدمات اللوجستية التي توفرها، وهو ما جعلها موطناً لمجموعة من أهم الشركات في المنطقة.

وأضاف عقرين، وهو أيضاً عضو في مجلس أعمال «فوربس»، لـــ «البيان» إن السبب وراء اختيار الإمارات لتدشين أعمالنا هو أن إمارة دبي على وجه الخصوص، تشهد وتيرة نمو سريعة ومتطورة مع التزامها بترسيخ ثقافة الابتكار، إضافة إلى توفير فرص جاذبة للشركات ومنحهم الأدوات والآليات والمحفزات التي يحتاجونها لتأسيس الأعمال بسهولة وتوسيع نطاقها سريعاً.

وجهة نشطة

وأشار إلى أن الإمارات من الوجهات الرئيسية لجذب الاستثمارات بقطاع التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن تشهد نمواً بالقطاع يزيد على 66.24 مليار درهم من حيث القيمة بين 2021 و2025، لتصل إلى أكثر من 180.32 مليار درهم في 2025.

ولفت عقرين إلى نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة يحفز «جوبازار» على مزيد من النمو، مشيراً إلى أن الشركة تسعى حالياً إلى توسيع محفظتها من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية والحصول على تغطية كاملة في البحرين والكويت وعمان وقطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال 2022.

تجارة إلكترونية

وأكد أن التجارة الإلكترونية في الإمارات مقبلة على نمو كبير، موضحاً أنه وفقاً للتقرير الأخير الذي أطلقته «إي.زي.دبي»، المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، فقد نما إجمالي التجارة الإلكترونية بالإمارات العام الماضي إلى 18.4 مليار درهم، ويتوقع أن يتجاوز 29.4 مليار درهم في 2025.

وقال إن المنصة تعمل حالياً في الإمارات والسعودية، ضمن حزمة خيارات تضم أكثر من 20 مليون منتج وتسعى لتوسيع محفظتها من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية.

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