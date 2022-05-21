أسبوع المطبخ التركي في دبي ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع المطبخ التركي في دبي» الذي تنظمه القنصلية العامة لجمهورية تركيا في دبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال التركي في دبي والمناطق الشمالية.

وتستمر الفعاليات حتى 27 مايو. وتقدم فرصة لتذوق عروض الطهي المختلفة في جميع أنحاء الإمارة. ومع وجود أكثر من 42 مطعماً تركياً وتوافر 54 منفذاً لها، سيستمتع عشاق الطعام ووجبات العشاء في دبي والإمارات عموماً بتجربة طعام خاصة. وعلى مدار الأسبوع، ستقدم المطاعم والمنافذ المشاركة عروضاً خاصة (خصومات، وقوائم طعام خاصة، إلخ) لضيوفها.

ويتميز المطبخ التركي، الذي تمت رعايته وتشكيل معالمه من خلال تاريخ الأناضول، بخصائصه الصحية وجانبه الإبداعي وهياكله المستدامة.

وتحمل نكهات الأطباق التركية، المتأثرة بتاريخ يمتد لآلاف السنين وبالقصور السلجوقية والعثمانية، تراكماً هائلاً حتى يومنا هذا. تكشف الأطباق والوجبات التي تستغل كل عنصر من عناصر المنتج، دون هدر، عن تقاليد الذوق الذي يحافظ على الاستدامة البيئية. يقدم المطبخ التركي خيارات لا حصر لها للنباتيين وللأنظمة الغذائية النباتية مع المخللات الصحية والخل، كما يعد مطبخاً عالمياً يتميز بمرونة تمكنه من مواكبة جميع اتجاهات تناول الطعام.

وسيقدم طهاة تركيا المشهورين عالمياً عروض وجبات الطعام الإبداعية للزوار. وفي الوقت ذاته، فإن القوائم التي تم إعدادها خصيصاً لأسبوع المطبخ التركي في تركيا تدعو الضيوف الأتراك والأجانب لتجربة أفضل المأكولات التركية في المطاعم.

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