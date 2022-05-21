تعاون بين ماستركارد و«OPay» للارتقاء بالشمول المالي الرقمي بالمنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت ماستركارد وشركة التكنولوجيا المالية «OPay» عن تعاون استراتيجي بينهما لدفع الشمول المالي والازدهار الاقتصادي إلى الأمام من خلال فتح باب التجارة الرقمية على مصراعيه أمام ملايين الناس في جميع أنحاء شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتيح هذا التعاون لعملاء وتجار المنطقة، بما في ذلك الإمارات ودول الجزائر والمغرب ومصر ونيجيريا وإثيوبيا وكينيا وباكستان وجنوب أفريقيا، التعامل مع علامات تجارية وشركات في أي مكان في العالم، وذلك بفضل حلول الدفع الافتراضي من ماستركارد المتصلة بمحفظة OPay الإلكترونية.

وتعد هذه الشراكة الإنجاز الأحدث في استراتيجية الأسواق الناشئة التي تعتمدها ماستركارد، إذ تتعاون شركات التكنولوجيا مع مؤسسات التكنولوجيا المالية المتزايدة، مثل OPay، لتوسيع الوصول إلى المدفوعات الرقمية، والسماح بخدمات حياتية متعددة، وإنشاء مسارات جديدة للشمول المالي، ودعم الجيل التالي من التطبيقات الفائقة.

ويبحث المستهلكون بشكل متزايد عن تجارب مستخدم سلسة على منصة واحدة تقدم معاملات أسهل لقضاء احتياجات الحياة اليومية المختلفة بسهولة ويسر، بما في ذلك إرسال الأموال وتلقيها، وطلب الطعام، والبقالة، وتنظيم النقل، والإقراض، والاستثمار، وعرض الأشياء التي يرغبون ببيعها.

تشمل المرحلة الأولى من الشراكة، الاستفادة من حلول الدفع الافتراضي من ماستركارد، المرتبطة بمحافظ OPay الخاصة بهم، للتسوق لدى علامات تجارية عالمية مشهورة. وتلتزم ماستركارد بتعزيز الشمول المالي، مع تعهدها بإلحاق مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر بالاقتصاد الرقمي، والتركيز على استقطاب 25 مليون سيدة أعمال بحلول عام 2025.

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