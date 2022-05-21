المصدر: (دبي - البيان)

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تم إطلاق بوتيك لـ«جيرلان» في سوق دبي الحرة. وقالت فيرونيك كورتوا - الرئيسة التنفيذية لدار جيرلان:

للمرة الأولى، ندعو المسافرين مستهلكي البيع بالتجزئة إلى عالم جيرلان المميز، للشروع في رحلة فاخرة، ومكان للاحتفال والتفاعل، وإلقاء الضوء على صناعة العطور الراقية، والخدمات الحصرية، والميزات المخصصة والتخصيص. إنه ملعب فاخر لا حدود له.

وأطلقت دار جيرلان أول متجر بوب-أب للعطور الراقية Haute Parfumerie على الإطلاق في مجال البيع بالتجزئة للمسافرين في مطار دبي الدولي بالشراكة مع مطارات دبي، وسوق دبي الحرة، ودجايسيديكو.

ومن المقرر أن تصل هذه التجربة إلى المغادرين وكذلك الركاب العابرين ضمن منطقة الالتقاء B & C، المبنى 3، وقال كولم ماكلوغلين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن تكون جيرلان قد اختارت عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بنا كموقع إطلاق لهذا البوب-أب المبتكر الذي سيكون ضمن نقطة التقاء ب-B لمدة 16 شهراً.

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