«دبي لخدمات الملاحة الجوية» تستعرض جهودها بمعرض المطارات

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استعرضت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» التي تقدم خدمات الملاحة الجوية ومراقبة الحركة الجوية في دبي والمناطق الشمالية جهودها المتنوعة في مشاركتها في فعاليات الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات 2022.

وأكد إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» الحرص على المشاركة المستمرة في معرض المطارات منذ دورته الأولى للتعريف بخدمات المؤسسة ذات المستوى العالمي في الملاحة الجوية وللاطلاع على الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الطيران.

وقال إبراهيم أهلي أتيحت لنا الفرصة لدراسة وتقييم مجالات التعاون مع العديد من الجهات والشركات العالمية لتبادل المعرفة وبحث إمكان تنفيذ مشاريع مستقبلية وتكنولوجية رائدة.

وأضاف إن دبي أدت دوراً محورياً في دعم صناعة الطيران العالمية من خلال رؤية حكومتها الثاقبة ومبادراتها الخلاقة التي مكنتها من قيادة مرحلة التعافي لقطاع الطيران العالمي من آثار جائحة كورونا.. مشيراً إلى دور «دانز» الرئيس في تعزيز اقتصاد دبي وسمعتها العالمية من خلال تنفيذ هذه المبادرات وضمان تقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران وبقية عملائها من خلال تركيز أولويتها على كفاءة مواردها البشرية والتقنية والتعاون والتنسيق المستمر مع شركائها في قطاع الطيران.

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