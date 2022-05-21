إطلاق أول مؤتمر افتراضي للعمل التعاوني في المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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تستضيف شركة «كونجنت سوليوشنز ايفنت مانجمنت» وهي منظمة مبتكرة لإدارة الفعاليات ومقرها دبي، أول مؤتمر افتراضي للعمل التعاوني في المنطقة.

وسيعقد الحدث، الذي سيُظهر كيف يمكن للشركات تعزيز التعاون من خلال التكنولوجيا والحفاظ على الإنتاجية أو زيادتها من خلال الفضاء الافتراضي، من الساعة 11:00 صباحاً في 26 مايو.

ويقام هذا الحدث في الوقت الذي يتعافى فيه العالم من جائحة «كوفيد 19» الذي غيّر ثقافة العمل بأكملها في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً الطريقة التي يدير بها الأشخاص اجتماعات العمل. ومن المتوقع أن ينمو سوق استخدام مساحات العمل المرنة العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14 بالمائة من 33.23 مليار دولار في عام 2020 إلى 73.03 مليار دولار بحلول عام 2026 وذلك وفقاً لتقديرات وكالة «ستراتفيو ريسيرش».

وقال نظام دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونجنت سوليوشنز ايفنت مانجمنت» ومنظم مؤتمر إدارة العمل التعاوني للمؤسسات: أوضحت لنا جائحة «كوفيد 19» كيفية استخدام التكنولوجيا لإجراء اجتماعات افتراضية وندوات وعروض توضيحية للمنتجات - من أماكن العمل والمنازل عن بُعد - دون فقدان الإنتاجية. ويعد المؤتمر فرصة رائعة للشركات في الشرق الأوسط للابتكار والتطور والتغيير وفقاً لاحتياجات الساعة وتعظيم الإنتاجية من خلال تطوير ثقافة عمل مرنة وتعاونية.

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