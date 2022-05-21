دورة لصندوق النقد العربي حول « الاقتصاد الكلي»

المصدر: (دبي - البيان)

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تتواصل في أبوظبي حتى 26 مايو الجاري فعاليات الدورة التدريبية حول «تشخيص الاقتصاد الكلي» التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، من خلال أسلوب التدريب عن بعد.

وتركز الدورة على بناء وتعزيز القدرات في إجراء تقييم شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في الدول العربية، بما يشمل الأوضاع الاقتصادية الحالية، موقف السياسة المالية والسياسة النقدية، الاستقرار المالي، اختلالات سعر الصرف، نقاط ومواطن الضعف في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى وعلى وجه الخصوص تقييم مدى استمرارية الدين العام والدين الخارجي.

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