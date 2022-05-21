الغرفة الدولية - الإمارات تبحث التعاون مع السعودية وسوريا

المصدر: ( دبي - وام )

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بحث حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات مع المستشار سيف بن عبد الله التركي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - السعودية والوفد المرافق له المشارك في المؤتمر العاشر للتحكيم الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علاقات التعاون بين الغرفتين، وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصاً على صعيد القطاع الخاص والدور الذي يمكن أن يلعبه في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التبادل التجاري ورفعه إلى مستويات عالمية أعلى. كانت غرفة التجارة الدولية الإمارات نظمت المؤتمر بدبي مؤخراً بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس.

كما تم بحضور حسن الهاشمي أمين عام الغرفة الدولية - الإمارات بحث إمكانية عقد مؤتمرات ولقاءات وفعاليات مشتركة بين الغرفتين.

وأكد بن سالم، أن الغرفة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية حل كافة التحديات ذات الصبغة التجارية الدولية بالوساطة أو عن طريق التحكيم الدولي .

من جهة أخرى، أكد حميد بن سالم استعداد الغرفة الدولية - الإمارات لتقديم كافة خبراتها وتجاربها من خلال اللجان التابعة لها، لا سيما المصارف والتمويل لغرفة التجارة الدولية السورية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع حسين خضور عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السورية.

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