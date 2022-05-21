الإمارات تؤكد الحرص على دعم جهود بنك التنمية الجديد لدول البريكس

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في الاجتماع السابع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول مجموعة البريكس (NDB)، الذي عقد تحت شعار «بنك التنمية الجديد: تحقيق أقصى أثر إنمائي»، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وخلال مداخلته في الاجتماع، توجه محمد الحسيني بالشكر لماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد لدول البريكس، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواصلة دعم وتمويل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

وقال: «يشرفني أن أشارك معكم في هذا الاجتماع، وذلك للمرة الأولى منذ اعتماد دولة الإمارات عضواً في البنك. ونحن حريصون على دعم كافة الجهود التي يبذلها البنك في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً للخطط الاستراتيجية المعتمدة للبنك».

وأشار إلى أن العديد من دول العالم تسير حالياً في الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19»، سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية. موضحاً أن أوجه عدم اليقين، واستمرار الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ بين مختلف دول العالم يشكلان مخاطر على نمو الاقتصاد العالمي.

وقال: «يواجه تطوير أعمال الاستثمار في مشاريع الاستدامة تحديات نتيجة الأزمات التي يمر به العالم اليوم، كما تشهد الاستثمارات في البنية التحتية تباطؤاً في العديد من الاقتصادات نتيجة محدودية الحيز المالي. وبالتالي، فإن جهودنا المستمرة لتمويل مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية المستدامة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى».

تكامل

وأوضح أن جائحة «كوفيد 19» تسببت باضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي، مسببة ارتفاعاً حاداً مستمراً في التضخم، وعدم تطابق في عمليات العرض والطلب في مختلف الأسواق، خاصة سوق السلع الأساسية. وقال: «نعتقد أن المواءمة والسعي الجاد إلى تحقيق التكامل مع جدول أعمال التنمية المستدامة العالمية، يعزز من قدرتنا على المساهمة بقدر أكبر في تحقيق تعافي قوي ومستدام للاقتصاد العالمي».

وناقش الاجتماع إنجازات ونتائج البنك خلال دورته الاستراتيجية الأولى للسنوات 2017-2021، وسبل تحسين الأثر الإنمائي وترسيخ مكانة البنك الذي تم إنشاؤه في يوليو 2015 من دول البريكس (BRICS) وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وانضمت الإمارات لعضوية البنك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (19) /‏‏ 3 لسنة 2021.

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