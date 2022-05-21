اتفاق بين «آر إس أيه» و«الإمارات دبي الوطني» لتقديم حلول التأمين العام

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت شركة «آر إس ايه» الشرق الأوسط، المزود لخدمات التأمين العام في المنطقة، اتفاقية توزيع مدتها 5 سنوات مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لتقديم حلول التأمين العام عالمية المستوى.

وفي إطار الشراكة، سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع منتجات التأمين العام الخاصة بشركة «آر إس أيه» الشرق الأوسط، بما في ذلك مزايا التأمين على السيارات والمنازل والسفر والطرف الثالث بأسعار تفضيلية لعملائه وموظفيه في دولة الإمارات. ووقع الاتفاقية مارتن رويج، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إس ايه» الشرق الأوسط، وسوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني.

وستساهم الشراكة في زيادة انتشار منتجات وحلول التأمين في المنطقة من خلال تزويد العملاء بحلول التأمين العام. وتحظى هذه الاتفاقية بدعم من الحضور القوي لبنك الإمارات دبي الوطني وشبكته وسمعته التجارية، إلى جانب خبرة آر إس ايه الشرق الأوسط الممتدة لـ70 عاماً في المنطقة، كما أنها تعكس استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني و«آر إس ايه» الشرق الأوسط لتقديم نموذج تأمين عام قوي في جميع أنحاء الإمارات.

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