«ون آند أونلي رويال ميراج» يحتفي بيوم النحل

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن منتجع ون آند أونلي رويال ميراج الاحتفال بيوم النحل العالمي الذي وافق أمس عبر تقديم قائمة متنوعة من أصناف الشاي الفاخر إلى جانب مجموعة من الأطباق المحضّرة من العسل المأخوذ من مزارعه ومناحله الخاصة.

وتتيح التجربة، التي يقدمها الفندق يومياً من الساعة 3 عصراً وحتى 6 مساءً في المكتبة داخل ذا ريزيدنس آند سبا للضيوف فرصة اختبار قائمة متنوعة من المأكولات والمشروبات الشهية، إذ يمكنهم الاطلاع على مجموعة المنتجع من الكتب الثمينة وقراءتها أثناء تجربة الشاي المتميزة أو بعدها. ويستمد المنتجع إلهامه في هذه التجربة من عشق العرب للشاي، ويقدّم أصناف الشاي التقليدية مع أوراق النعناع الطازجة من حديقة المنتجع، مع فطائر البغرير المغربية المغطسة بالعسل الطبيعي المستخرج من مناحل المنتجع وبعض الأطباق الأخرى المستوحاة من المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز