مؤتمر «جيبكا» دبي يؤكد الحاجة لسلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة لتجنب صعوبات الجائحة

المصدر: دبي - البيان

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اتفق المشاركون في الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر جيبكا لسلاسل الإمداد، التابع للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، التي اختتمت فعالياتها في دبي، على أن سلاسل الإمداد في المستقبل ستحتاج إلى أن تكون أكثر استدامة ومرونة حتى تستطيع مواجهة التحديات والصعوبات التي قد تفرض حالة من عدم اليقين والاستقرار على غرار العامين الماضيين.

وتناول المؤتمر على مدار 3 أيام مجموعة من أبرز القضايا التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»:

تعمل سلاسل إمداد المواد الكيماوية في بيئة معقدة بشكل متزايد، خاصة مع وجود تأثيرات عالمية خارجة عن سيطرة الصناعة بما فيها التوترات الجيوسياسية وتأثيرات جائحة «كوفيد 19» التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، إلى جانب زيادة الحمائية التجارية، ما يجعل قادة سلاسل الإمداد يواجهون صعوبة كبيرة في التخطيط والاستعداد لمستقبل قد يكون مختلف بشكل جذري عن الواقع الحالي ومن الصعب جداً التنبؤ به؛ لذلك سيكون تبني مبدأ المرونة وسرعة الاستجابة من أبرز العوامل الرئيسية التي ستساعد في نأي الشركات عن المخاطر المستقبلية.

وشدد عصام خوري، المدير التنفيذي لمحطات الحاويات في «شركة موانئ دبي العالمية»، على أهمية رأس المال المعرفي في قيادة الأعمال الناجحة، مؤكداً أن التعاون الفعال بين كافة أطراف الصناعة هو السبيل الأمثل لتحقيق المكاسب، وداعياً الجميع إلى العمل على بناء قطاع أكثر اتصالاً وتعاوناً ومسؤولية.

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