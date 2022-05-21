جمارك أبوظبي تطلق خاصية الرد الآلي لمبالغ التأمين مباشرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي خاصية جديدة لخدمة رد التأمينات، ليتم الرد الآلي لمبالغ التأمين مباشرة، وفي ثوانٍ ،على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بعد تقديم طلب الخدمة من العميل عبر منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، وذلك سعياً لتوثيق العلاقة بالشركاء ورفع مستوى الثقة المتبادلة والالتزام بالتشريعات الجمركية.

وتسهم الخاصية التي تعتمد على تكنولوجيا متطورة بتوفير الوقت والسيولة المدارة للشركات عبر تسريع عملية رد مبالغ التأمين التي يدفعها المتعاملون حسب بعض الإجراءات الجمركية كتأمين ترانزيت أو تأمين ضمان بنكي للشحنات أو تأمين عادي، إذ كان الإجراء المسبق يتم باستقطاع مبلغ التأمين من حساب العميل، وعند قيام العميل بإنهاء متطلبات أسباب التأمين يتقدم بطلب لرد مبلغ التأمين عبر منصة «تم»، بعد أن كانت تخضع لإجراءات المراجعة والتدقيق قبل إعطاء الموافقات ولفترات انتظار متفاوتة في المدة. ويأتي ذلك في إطار الارتقاء بمستوى العمل الجمركي.

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