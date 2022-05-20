«فيتش» تمنح بنك الشارقة نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن بنك الشارقة عن تثبيت تصنيفه الائتماني عند BBB+ من قبل وكالة «فيتش» العالمية. وللعام الثاني على التوالي، واصلت «فيتش» منح بنك الشارقة تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل عند المستوى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعتبر بنك الشارقة مؤسسة مصرفية راسخة في الإمارات، لاسيما في الشارقة، ويتمتع بحضور قوي في القطاع المصرفي المحلي. ويحظى بامتيازات واسعة بفضل علاقته الوثيقة مع الشركات والمشاريع الحكومية في الشارقة، بالإضافة إلى مجتمع قطاعات الأعمال المتنوعة في الإمارات.

ويستفيد بنك الشارقة أيضاً من قاعدة مستقرة وتتسم بالتركز المعتدل لودائع العملاء، وهو ما يوفر الجزء الأكبر من سيولة التمويل لدى البنك. ويكمل تمويل الودائع لديه بإصدارات السندات ذات الأولوية غير المدعومة بأصول، مما يظهر إمكانية الوصول السليم إلى أسواق رأس المال عند الضرورة. ويعتبر وضع السيولة لبنك الشارقة سليماً، حيث غطى صافي الأصول السائلة نسبة 26% من إجمالي ودائع العملاء في نهاية الربع الثالث 2021.

وقال فاروج نركيزيان، الرئيس التنفيذي للبنك: يمثل تثبيت «فيتش» لتصنيف بنك الشارقة عند المستوى «BBB+» دليلاً على المكانة التي يتمتع بها باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة تحرص على تزويد عملائها بخدمات مصرفية عالية الجودة. وقد جاء هذا النجاح بشكل رئيسي بناءً على الثقة العالية التي يضعها المساهمون والعملاء بأعمالنا وتفاني فرق عملنا في أداء مهامهم. فقد استطاع بنك الشارقة تجاوز الأزمات المالية المختلفة خلال السنوات الأخيرة دون أن يتأثر بشكل كبير. وتقدم هذه النجاحات دليلاً على المشاركة الفعالة لمجلس إدارة البنك وقيادته العليا واستراتيجيات الحوكمة الرشيدة التي يطبقها.

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