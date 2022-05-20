الغرفة الدولية – الإمارات تبحث أوجه التعاون المشترك مع السعودية وسوريا

المصدر: وام

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بحث حميد محمد بن سالم رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية الامارات مع المستشار سيف بن عبد الله التركي رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية – السعودية والوفد المرافق له المشارك في المؤتمر العاشر للتحكيم الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي نظمته غرفة التجارة الدولية الامارات بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس بدبي مؤخرا ، علاقات التعاون بين الغرفتين ، وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصا على صعيد القطاع الخاص والدور الذي يمكن ان يلعبه في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التبادل التجاري ورفعه الى مستويات عالمية أعلى.

كما تم التباحث -بحضور حسن الهاشمي امين عام الغرفة الدولية الامارات - في إمكانية عقد مؤتمرات ولقاءات وفعاليات مشتركة بين الغرفتين لاسيما في مجال التحكيم الدولي والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار.

وأكد بن سالم، أن الغرفة الدولية – الامارات، استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية حل كافة التحديات ذات الصبغة التجارية الدولية بالوساطة أو عن طريق التحكيم الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، و التأثير في السياسات المتعلقة بالأعمال، وأيضاً تطوير قواعد وأدلة ممارسة التجارة الدولية، وكذلك إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع اللجان التخصصية المؤلفة من خبراء في مختلف مجالات الأعمال .

من جهة اخرى، أكد حميد بن سالم على استعداد الغرفة الدولية – الامارات لتقديم كافة خبراتها وتجاربها من خلال اللجان التابعة لها لاسيما المصارف والتمويل لغرفة التجارة الدولية السورية ، جاء ذلك خلال اجتماعه مع حسين خضور عضو مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية السورية ، وتم الاتفاق حول امكانية عقد مؤتمرات وورش عمل حضوريا او افتراضيا بين الجانبين بهدف القاء الضوء على تجربة القطاع المصرفي والمالي الاماراتي محليا واقليميا وعالميا .

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