2.1 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 448 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 189.9 مليون درهم و389 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 956.5 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بـ 14 مليوناً في منطقة الحبية الخامسة، تليها مبايعة بـ 10 ملايين في منطقة الوصل. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 106 ملايين، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بـ 18 مليوناً، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم.

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