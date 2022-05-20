2500 مشارك متوقع في منتدى «دافوس»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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توقع منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس» أن يحضر فعاليات دورته المقبلة خلال الفترة من 22 وحتى 26 مايو الحالي، نحو 2500 من قادة الدول وكبار المسؤولين والخبراء في الشأن الاقتصادي، لبحث التحديات الراهنة، التي يشهدها العالم واستشراف الحلول المستقبلية، مؤكداً اكتمال استعداداته لاستقبال حضور المنتدى. وكشف عن إحصاءات الحضور المتوقع ويشمل 50 رئيس دولة وحكومة، و300 ممثل رفيع المستوى، و100 مبتكر عالمي في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة والمتوسطة في قطاعات الأعمال.

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