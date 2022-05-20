ارتفاع التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا في 2021 إلى 36.8 مليار درهم

المصدر: دبي - وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الإمارات أصبحت أهم شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين 9.5 مليارات دولار (ما يزيد على 36.8 مليار درهم) خلال 2021، بارتفاع نسبته 10.5 % عن عام 2020.

وأكد الزيودي - خلال حضوره فعالية نظمها إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى الدولة وهولجر ماهنيك القنصل الألماني في دبي وأوليفر أوهمز المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - أن هذه الفعالية تشهد على قوة علاقات الصداقة بين الدولتين، التي تم تأسيسها عام 1972.

وأضاف إن اقتصاد البلدين مستعد لإمكانيات المستقبل، مشيراً إلى استعداد البلدين لتبني التقنيات الجديدة والصناعات والقطاعات الجديدة. وأكد أن كلا البلدين لديه التزام مشترك لاستغلال كل فرصة للشراكات والمشاريع المشتركة وتبادل المعرفة لتحقيقها خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأشار إلى تشكيل مجموعة العمل الإماراتية الألمانية المعنية بالثورة الصناعية الرابعة في 2020 والتي تعتبر منتدى للتواصل يعمل على تعزيز الروابط بين الشركات وهيئات البحث والتطوير والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الحكومية المعنية بالتكنولوجيا والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الدولتين.

من جانبه أكد السفير الألماني أن الدولتين الصديقتين تتمتعان بروابط متينة وموثوق بها طوال الخمسين عاماً الماضية. وأعرب عن ثقته في قدرة الدولتين على التعاون سوياً لمعالجة التحديات الدولية.

حضر الفعالية ممثلون من الشركات والمؤسسات الألمانية المختلفة ومن عدة هيئات في الدولة.

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