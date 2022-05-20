17506 رخص سارية برأس الخيمة خلال الربع الأول

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

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كشف تقرير لإدارة الشؤون التجارية في الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، عن أن عدد الرخص السارية في الدائرة بلغ 17506 حتى نهاية الربع الأول، وقد جاء في مقدمتها الرخص المهنية التي شكلت نحو 49.6% من إجمالي عدد الرخص، تلتها الرخص التجارية بنسبة 49%، ثم الرخص الصناعية 1.4%.

وأشارت موزة الشميلي مديرة إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إلى ارتفاع رأس مال الرخص الصناعية الصادرة بنسبة 28%، مقارنة بالربع الأول 2021، كما حقق رأس مال الرخص التجارية زيادة بنسبة 1.2% ليبلغ 63.3 مليونا.

وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة التجارية المسجلة ارتفع إلى 216 رخصة مقابل 207 رخص في الربع الأول 2021، بنمو 4.3%، وبذلك يصل إجمالي عدد الرخص التجارية السارية إلى 8484 رخصة، أي نحو 48.5% من إجمالي عدد الرخص، مشيرة إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يسهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، حيث يحتل الترتيب الثاني بعد قطاع الصناعات التحويلية والذي يسهم بنسبة 28%.

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