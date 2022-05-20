«إنفستوبيا» تدشن حواراتها العالمية انطلاقاً من الهند

المصدر: نيودلهي - البيان

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أعلنت مبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، انطلاق حواراتها العالمية بداية من الهند، عبر تنظيم جلستين لها في مومباي ونيودلهي. وناقشت الجلسات التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الاستثمار في ضوء التكنولوجيا الحديثة وسبل توجيه الاستثمارات بصورة أكبر نحو الأسواق الناشئة، والفرص التي يطرحها السوق الهندي في هذا الشأن.

ويُعتبر هذا أول نشاط اقتصادي لمبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار خارج الإمارات، في إطار أهدافها لتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة والاقتصاد الجديد حيث يمكن أن يكون للاقتصاد تأثير في مستقبل 3.5 مليارات شخص، وتشجيع الاستثمار في اقتصادات جديدة. كما يحمل هذا النشاط الاقتصادي العالمي الأول خارج الإمارات لمبادرة إنفستوبيا أهمية خاصة.

وذلك لانعقاده في واحدة من الأسواق العالمية الرئيسية التي تستهدفها المبادرة وهي الهند، ويأتي بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيث تهدف إنفستوبيا إلى لعب دور مهم ورئيسي في الترويج لفرص الاستثمار بين الهند والإمارات.

وعقدت الجلستان بحضور عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم من جانب الإمارات معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أحمد البنا، سفير دولة الإمارات لدى الهند.

ومن جانب الهند سنجاي سودهير سفير الهند لدى الإمارات، وراجان نافاني، رئيس مجلس مبادرة India@75 التابعة لاتحاد الصناعات الهندي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Jetline Industries.

محور ثابت

وقال عبد الله بن طوق المري إن «إنفتسوبيا» «ستمثل محوراً ثابتاً ضمن جهود الدولة لتطوير السياسات العالمية المحفزة للاستثمار وصياغة فرص وشراكات جديدة مع مجموعة من الأسواق الدولية في قطاعات الاقتصاد الجديد».

وتابع: انطلاق حوارات منصة ومبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار في الأسواق العالمية، بداية من الهند، يشكّل خطوة عملية واستراتيجية لها نحو التواجد في بلدان مختلفة، ورعاية وتنظيم أنشطة فيها، لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستقبلية في الأسواق الناشئة.

وستعمل إنفستوبيا دائماً على توفير مساحة مخصصة للحوار، والتعارف والعمل معاً والتعاون لإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها اليوم، كما تتيح إمكانية الاستفادة من وجهات النظر والرؤى المختلفة التي يطرحها الخبراء العالميون لدعم نمو الأعمال«.

و»إنفستوبيا«هي منصة عالمية تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية نحو الاقتصاد الجديد وخلق النمو والاستدامة للاقتصاد الوطني لدول العالم، و تطرقت»إنفستوبيا«في نسختها الأولى حول الاستثمارات في عالم الميتافيرس، والعملات الرقمية بالإضافة إلى 12 قطاعًا حيويًا في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وتأتي(إنفستوبيا) ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين الاستراتيجية لدولة الإمارات التي أعلنتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021.

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